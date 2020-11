Κοινωνία

Σύλληψη διαρρήκτη που “άνοιγε” μαγαζιά

Για διψήφιο αριθμό κλοπών σε συγκεκριμένη περιοχή κατηγορείται ο άνδρας.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στο Κορωπί, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), ένας 40χρονος Έλληνας, για κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Λίγο πριν, είχε παραβιάσει τζαμαρία καταστήματος στο Κορωπί αφαιρώντας χρηματικό ποσό από την ταμειακή μηχανή. Ακολούθως, «μπούκαρε» σε δεύτερο μαγαζί στην ίδια περιοχή, από το οποίο επίσης αφαίρεσε χρηματικό ποσό από την ταμειακή μηχανή. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν τον κατηγορούμενο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Κρωπίας.

Από την επακόλουθη έρευνα, εξιχνιάστηκαν επιπλέον 11 περιπτώσεις κλοπών.

Ο 40χρονος έχει συλληφθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.