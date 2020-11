Life

“Περιμένοντας τη Νονά”: σε α΄ τηλεοπτική μετάδοση στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συντελεστές της ταινίας του 2019 υπόσχονται ένα ξεχωριστό βράδυ μπροστά από τις οθόνες μας.

Δύο επιστήθιοι φίλοι.

Η ετοιμοθάνατη νονά του ενός.

Μια νεαρή Ελληνίδα από τη Γερμανία και το πρώτο της ελληνικό καλοκαίρι.

Το νησί της Νάξου…

Η πλοκή του «Περιμένοντας τη Νονά» ξετυλίγεται από αυτό το σημείο, αλλά γρήγορα ξεφεύγει! Η συνάντηση όλων στο νησί θα γίνει αφορμή για μια σειρά από απίστευτες καταστάσεις ζωής και… θανάτου που φέρνουν μαζί άφθονο γέλιο και ένα ανατρεπτικό φινάλε που θα μείνει αξέχαστο.

Η ελληνική κωμωδία του 2019 θα προβληθεί από τον ΑΝΤ1, σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στις 22:00.

Σκηνοθεσία:

Νίκος Ζαπατίνας

Παίζουν:

Θανάσης Τσαλταμπάσης, Λευτέρης Ελευθερίου, Demy, Κατερίνα Παπουτσάκη, Joel Cederberg