Παράξενα

“Εγραψε” με το γκαζόν ένα τεράστιο “Σ’ αγαπώ” (εικόνες)

Ξαφνιασμένοι οι περαστικοί από το κεντρικό σημείο της πόλης, εξέφραζαν θαυμασμό για την πράξη του ερωτοχτυπημένου “δράστη”.

Την πιο υπέροχη ίσως λέξη, σχημάτισε με αριστοτεχνικό τρόπο, κουρεύοντας το γκαζόν μπροστά από το Ενυδρείο της Ρόδου, ένας άγνωστος συμπολίτης μας.

Το γεγονός αποκαλύφθηκε χθες με το πρώτο φως της ημέρας και πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να το σχολιάσουν εκφράζοντας έτσι τον θαυμασμό τους.

Ανάμεσά τους και η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου κα Μάνθα Ζιώγου η οποία το ανέδειξε και στην προσωπική της σελίδα χαρακτηρίζοντας έτσι την πόλη μας άκρως ερωτεύσιμη.

Ο αντιδήμαρχος Προστασίας Περιβάλλοντος κος Παναγιώτης Σταμάτης, μιλώντας χθες το απόγευμα στη «Ροδιακή», επισήμανε ότι το σύνθημα «χαράχθηκε» πιθανότητα από ερωτευόμενο άτομο, χωρίς να έχει γνώση η υπηρεσία.

Δεν έγινε γνωστός ο σκοπός του... δημιουργού, πολλοί όμως υποψιάζονται ότι ίσως ετοιμάζεται να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Πηγή: rodiaki.gr