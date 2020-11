Πολιτική

Τσίπρας προς Μητσοτάκη: Εκτός ελέγχου η κατάσταση, βρίσκεστε σε βέρτιγκο

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από βήμα της Βουλής για την κατάσταση στην χώρα λόγω κορονοϊού.

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για τους χειρισμούς στη διαχείριση της πανδημίας και την οικονομία, άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας. Μιλώντας στη Βουλή, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είπε ότι «η κατάσταση που βιώνουμε είναι δραματική» και «έχει βγει εκτός ελέγχου ιδιαίτερα σε νοσοκομειακές μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα». Είπε ότι η αίσθηση που δίνει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός «είναι ότι βρίσκεστε σε βέρτιγκο, σε πλήρη απώλεια επαφής με την πραγματικότητα και το περιβάλλον».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε την κυβέρνηση για επιμονή στην επικοινωνιακή διαχείριση και όχι στην ουσία, ότι «βαπτίζετε το κρέας-ψάρι, ανακοινώνετε ξανά και ξανά μέτρα που έχετε ανακοινώσει, ανεπαρκή για την αντιμετώπιση της οδυνηρής κρίσης», σχολιάζοντας έντονα και τις πρόσφατες δηλώσεις των κ.κ. Γεραπετρίτη και Γεωργιάδη. Ανακοίνωσε τις τροπολογίες που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για το Δώρο Χριστουγέννων, το Εισόδημα Έκτακτης Ανάγκης και την άμεση στήριξη ευάλωτων ομάδων, καλώντας την κυβέρνηση να τις υιοθετήσει. Ζήτησε εκ νέου αύξηση των δαπανών στον προϋπολογισμό για την Υγεία, μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία, αύξηση των μισθολογίων τους.

«Δεν σας ζητάμε να γίνετε Μεσσίας, ούτε Μωυσής, ούτε 'Αη Γιώργης, δεν σας ζητήσαμε να σκοτώσετε τον ιό, το ελάχιστο που σας ζητάμε είναι να μη σκοτώνετε την κοινή λογική, να μην νομίζετε εσείς και οι υπουργοί σας ότι απευθύνεστε σε κρετίνους, να έχετε στοιχειώδη ενσυναίσθηση της πραγματικότητας που βιώνει η χώρα», τόνισε ο κ. Τσίπρας. Είπε ότι ζητά «να μην βγαίνουν οι υπουργοί σας στα παράθυρα και να πανηγυρίζουν γιατί υπάρχουν άλλες χώρες που πεθαίνουν περισσότεροι. Χρειάζεται στοιχειώδης ταπεινότητα και ενσυναίσθηση, όχι να λέει ο πιο κοντινός υπουργός σας ότι αν είχαμε περισσότερες ΜΕΘ θα είχαμε περισσότερους νεκρούς», πρόσθεσε, ρωτώντας τον πρωθυπουργό αν συμμερίζεται τις δηλώσεις αυτές των υπουργών του. Σχολίασε ότι για να καλύψει τη «γκάφα» του κ. Γεραπετρίτη, ανακοίνωσε ξαφνικά χθες μια «μεγάλη παρέμβαση» για τους επικουρικούς γιατρούς στις ΜΕΘ. «Ποιον κοροϊδεύετε; Δεν το είχατε ανακοινώσει αυτό πριν από έναν μήνα και σας κατηγορήσαμε για ‘πολύ λίγο, πολύ αργά';», είπε ο κ. Τσίπρας υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός επανέλαβε χθες με άλλα λόγια μια πρόσφατη εξαγγελία του.

Σε κάθε περίπτωση τον ρώτησε αν θα μονιμοποιηθούν οι άλλοι γιατροί, που δεν είναι στις ΜΕΘ, όπως και οι νοσηλευτές. Τον κατηγόρησε ότι για επικοινωνιακούς λόγους προβαίνει σε πράξεις δημιουργώντας ανισότητες και προβλήματα. Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταθέτουν προτάσεις, «δεν επιδείξαμε την ανευθυνότητα που είχατε επιδείξει εσείς» και τον ρώτησε αν θα ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά και οι νοσηλευτές του δημοσίου, καθώς και αν θα υπάρξουν αυξήσεις στο μισθολόγιο γιατρών και νοσηλευτών.

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι υπάρχουν χρόνια όλα αυτά, «αλλά τώρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες αδυναμίες του δημόσιου συστήματος, γιατί τώρα δεν υπάρχει τρόικα πάνω απ' το κεφάλι σας», τονίζοντας ότι υπάρχουν όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια για να γίνει αυτό. Σημείωσε πως το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν το κάνει οφείλεται σε «ιδεοληψία», στην «εγγενή ιδεολογική αντίθεσή σας με το ΕΣΥ». Κατηγόρησε ειδικότερα την κυβέρνηση ότι κατέθεσε προϋπολογισμό για το 2021 με δαπάνες υγείας χαμηλότερες κατά 600 εκατ., σε μια χρονιά που αν ένα πράγμα έπρεπε να δούμε, είναι η αύξησή τους. Αντέτεινε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε συνθήκες σκληρής δημοσιονομικής κρίσης με άδεια ταμεία, έκανε 19.500 προσλήψεις μόνιμων και έκτακτων, αύξησε τις κλίνες ΜΕΘ κατά 120 χωρίς πανδημία, ενώ η ΝΔ απ' την εκλογή της έως την πανδημία δεν είχε κάνει καμία, ενώ την κατηγόρησε ότι παίζει με τους αριθμούς των κλινών προσθέτοντας και αυτές του ιδιωτικού τομέα. Σημείωσε ότι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 7% του ΑΕΠ σε δαπάνες για την υγεία, ενώ η Ελλάδα είναι στο 4,9%. Πρόσθεσε ότι όταν παρέπεμψε σε πίνακα του ΟΟΣΑ που δείχνει, όπως είπε, ότι η Ελλάδα είναι προτελευταία σε δαπάνες για την Υγεία μετά την έναρξη της πανδημίας, η κυβέρνηση το διέψευσε με «απανωτές λαθροχειρίες». «Πού είναι τα 700 εκατ.;», ρώτησε, κατηγορώντας τη ότι στις δαπάνες για την Υγεία εντάσσει, μεταξύ άλλων, τις δαπάνες του ΕΟΠΠΥ για να καλυφθούν οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενων σε αναστολή.

Ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι πανηγυρίζει ο πρωθυπουργός σήμερα για την οικονομική ενίσχυση των πιο αδύναμων νοικοκυριών. Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι εκείνος είχε προτείνει εισόδημα έκτακτης ανάγκης που αφορά οριζόντια ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού που έχει προβλήματα, ενώ η κυβέρνηση έρχεται και κάνει τη «φιλανθρωπία», όπως είπε, να διπλασιάσει για τον Δεκέμβριο (55 εκατ.) το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που αφορά 250.000 νοικοκυριά. Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016 σε συνθήκες ασφυξίας έδωσε 629 εκατ. ευρώ για να στηρίξει οριζόντια 1,6 εκατ. δικαιούχους, το 2017 750 εκατ. σε 3,5 εκατ. δικαιούχους και το 2018 850 εκατ. ευρώ σε 3,7 εκατ. δικαιούχους. «Εσείς με καθεστώς ρήτρας διαφυγής, χωρίς τρόικα και μνημόνια, χωρίς ανάγκη επίτευξης στόχων το μεγάλο σας ανδραγάθημα είναι ότι δίνετε 55 εκατ. ευρώ στους πιο αναξιοπαθούντες; «Ντροπή, για αυτό πανηγυρίζετε;», είπε.

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις είπε ότι ενώ η κυβέρνηση μιλά για 24 δισ., έως τα τέλη Σεπτμεβρίου είχαν εκταμιευθεί 6,7 δισ. εκ των οποίων τα 3,1 ήταν δάνεια, σχολιάζοντας ότι αν η μεγάλη πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων άκουσαν σήμερα τον πρωθυπουργό «θα βράζουν από θυμό ή θα θεωρούν ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου». Για τον προϋπολογισμό είπε ότι προβλέπει 3,6 δισ περισσότερους φόρους σε αυτούς που σήμερα βρίσκονται σε αδιέξοδο «και τους λέτε ότι παίρνουν ζεστό χρήμα απ' τις πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει και από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών». Είπε ότι οποιαδήποτε μείωση και ελάφρυνση μπορεί να είναι θετική και πως η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ έγκειται στο εξής: Αν την ελάφρυνση του ασφαλιστικού κόστους το επωμιζόταν ο κρατικός προϋπολογισμός έστω για την περίοδο της κρίσης, θα ήταν πολύ θετικό μέτρο, όταν όμως τη χασούρα θα την επωμιστεί ο ΟΑΕΔ αυτό που κάνετε είναι να στερείτε απ' τους ίδιους τους εργαζόμενους παροχές και δυνατότητες που ο ΟΑΕΔ πρέπει να δίνει ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης».

Οι τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει σήμερα στη Βουλή τροπολογίες «για την ουσιαστική ενίσχυση των συμπολιτών μας που βρίσκονται σε άμεση ανάγκη». Συγκεκριμένα:

Το Δώρο των Χριστουγέννων. Με δεδομένη την αδυναμία των πληττόμενων επιχειρήσεων για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων, αλλά και την άμεση, ζωτικής σημασίας, ανάγκη των εργαζομένων για ενίσχυση του εισοδήματός τους, είπε ο κ. Τσίπρας, «το κράτος οφείλει να αναλάβει την πλήρη κάλυψη του δώρου των Χριστουγέννων στους εργαζόμενους των πληττόμενων επιχειρήσεων, με βάση τον ονομαστικό τους μισθό».

Καταβολή εντός του Δεκεμβρίου Εισοδήματος Έκτακτης Ανάγκης για την ενίσχυση όλων των νοικοκυριών που περιλαμβάνουν έστω και ένα μέλος τους που είναι άνεργος, επιδοτούμενος ή μη, επισφαλώς εργαζόμενος (με μπλοκάκι, εργόσημο, εποχικός), αγρότης, ΑμεΑ, εργαζόμενος στον πολιτισμό, ελεύθερος επαγγελματίας και αυτοαπασχολούμενος, τα εισοδήματα του οποίου επλήγησαν από την πανδημία. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει 400 ευρώ για το πρώτο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού, 200 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και 100 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού.

'Αμεσα δωρεάν επανασύνδεση και δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και απαγόρευση διακοπής παροχών ρεύματος, ύδατος, φυσικού αερίου, τηλεφωνίας και σύνδεσης στο διαδίκτυο σε πληθυσμιακές ομάδες πληττόμενες από την πανδημία.

Λήψη μέτρων ενίσχυσης συμπολιτών μας με αναπηρία, λόγω πανδημίας: 1ον: παράταση σε όλους όσοι ήδη παίρνουν αναπηρικό επίδομα για έξι ακόμη μήνες. 2ον: χορήγηση του επιδόματος σε όσους κατέθεσαν για πρώτη φορά πλήρεις φακέλους στον ΟΠΕΚΑ. 3ον: Αποζημίωση της διάγνωσης σε ιδιώτες γιατρούς για 14.000 αναπήρους, που δεν μπορούν να συμπληρώσουν τον ηλεκτρονικό τους φάκελο, γιατί τα νοσοκομεία λόγω αυξημένου φόρτου δεν ανταποκρίνονται. 4ον: χορήγηση, τον Δεκέμβριο, διπλού επιδόματος αναπηρίας.