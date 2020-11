Κοινωνία

Νεκρός o άνδρας που χτυπήθηκε από δύο αυτοκίνητα (εικόνες)

Πως συνέβη η τραγωδία. Θρήνος για τον άτυχο πεζό. Συνελήφθησαν οι οδηγοί.

Τραγικό θάνατο βρήκε ηλικιωμένος στην Ρόδο, ο οποίος αφού βρέθηκε στο οδόστρωμα, χτυπημένος από ένα αυτοκίνητο, παρασύρθηκε από άλλο αυτοκίνητο που διερχόταν εκείνη την στιγμή από τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα

Όλα συνέβησαν στις 18:15 της Τρίτης, στην Ρόδο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσες ένας 33χρονος «προκάλεσε την πτώση 81χρονου πεζού στο οδόστρωμα», ο οποίος παρασύρθηκε από άλλο αυτοκίνητο, οδηγούμενο από 53χρονη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Ο άτυχος άνδρας, δυστυχώς, υπέκυψε στα τραύματα του, ενώ οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν.

Πηγή εικόνων: rodiaki.gr