Οικονομία

Η MYTILINEOS συνδράμει στο έργο των ελληνικών νοσοκομείων

Πολυσχιδής η προσφορά του Ομίλου στο ΕΣΥ. Νέα δωρεά στον “Ευαγγελισμό”.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

"H MYTILINEOS, από την πρώτη στιγμή που η covid-19 έφτασε στη χώρα μας, επικοινώνησε με τους αρμόδιους φορείς, κατέγραψε τις ανάγκες και ανταπεξήρθε άμεσα. Ήδη, οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του ΑΧΕΠΑ Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης εξοπλίστηκαν με 15 ειδικούς αναπνευστήρες, για εξαιρετικά δύσκολα περιστατικά, μέρος της δωρεάς της MYTILINEOS που είχε πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας στην Ελλάδα.

Ωστόσο, καθώς η εξέλιξη της πανδημίας είναι δυστυχώς δυναμική, οι ανάγκες των νοσοκομειακών ιδρυμάτων αλλάζουν συνεχώς και οι απαιτήσεις είναι επιτακτικές.

Έτσι, παρόλο που ο αρχικός σχεδιασμός της Εταιρείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας ήταν για την προμήθεια επιπλέον 50 ειδικών αναπνευστήρων, για περισσότερα νοσοκομειακά ιδρύματα, αποφασίστηκε από κοινού ότι στην παρούσα συγκυρία είναι πιο χρήσιμη η αγορά και δωρεά μοριακού μηχανήματος ανίχνευσης του SARS-CoV-2, μαζί με τα σχετικά αναλώσιμα, για περισσότερα από 5.000 τεστ.

Η εν λόγω δωρεά θα κατευθυνθεί απευθείας στο Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός, προκειμένου να ενισχυθεί η εξεταστική του δυναμικότητα. Σημειώνεται ότι το εν λόγω νοσοκομείο είναι αυτό που διενεργεί τα περισσότερα τεστ το μήνα στη χώρα μας.

Παράλληλα, καθώς τα υγειονομικά δεδομένα στην Βόρεια Ελλάδα είναι δυστυχώς επιβαρυμένα, εκτός της συνδρομής στο ΑΧΕΠΑ, η MYTILINEOS εξασφάλισε πολύτιμο ιατρικό εξοπλισμό και για το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, ώστε να εξοπλισθούν μονάδες ΜΕΘ, αλλά και να διευκολυνθεί το έργο των νοσοκομειακών ιατρών.

Οι προσπάθειες της MYTILINEOS όμως για πραγματική ενίσχυση του συστήματος υγείας δεν σταματούν. Στο πλαίσιο της διαρκούς προσφοράς της στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες και δραστηριοποιείται έχει ήδη προσφέρει:

2 συστήματα αναπνευστήρων για ΜΕΘ και ιατρικό εξοπλισμό στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς και 500 rapid test στον Δήμο Λεβαδέων

2 συστήματα αναπνευστήρων για ΜΕΘ στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας

Rapid και μοριακά τεστ, καθώς και υγειονομική συνδρομή στο Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, αλλά και

Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου



Με την ελπίδα ότι θα βγούμε γρήγορα από αυτήν την περιπέτεια, υγιείς και ασφαλείς, η MYTILINEOS δεσμεύεται ότι θα παραμείνει αρωγός της Πολιτείας και του συστήματος υγείας της χώρας, για όσο καιρό χρειαστεί.

Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε!"