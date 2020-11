Οικονομία

Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Τα τρία σημαντικότερα σημεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ιστορική και μοναδική ευκαιρία για τη χώρα και “παράθυρο” για ένα καλύτερο μέλλον, έκανε λόγο ο Θόδωρος Σκυλακάκης.

Χαρακτηρίζοντας το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως «ιστορική και μοναδική ευκαιρία για τη χώρα και παράθυρο για ένα καλύτερο μέλλον», ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, παρουσίασε το εν λόγω Σχέδιο, το οποίο δίνεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Το “μερίδιο” για τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναλογεί σε 19,4 δισ. ευρώ σε επενδύσεις και σε 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Όπως ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης, τρία είναι τα σημαντικά σημεία του Σχεδίου:

Όλα τα έργα και οι επενδύσεις- μεταρρυθμίσεις πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026,

Αξιοποιεί σε μέγιστο βαθμό και ιδιωτικούς πόρους για στρατηγικές επενδύσεις,

Συνδυάζει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις.

Το προσχέδιο του Σχεδίου υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18 Νοεμβρίου, η υποβολή του τελικού σχεδίου θα γίνει τον Φεβρουάριο- Μάρτιο 2021 και η τελική έγκριση αναμένεται να δοθεί στο τέλος της άνοιξης. Οι πρώτες εκταμιεύσεις από την ΕΕ αναμένονται στο διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου 2021, αλλά, όπως είπε ο κ. Σκυλακάκης, τα πρώτα έργα ίσως αρχίσουν και τον Δεκέμβριο εφέτος με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ. Ανέφερε επίσης, ότι τα δάνεια θα επιβαρύνουν μεσοπρόθεσμα το δημόσιο χρέος, αλλά δεν θα αποπληρωθούν με αύξηση της φορολογίας, αλλά με τα ποσά που θα εισπράττονται από τους ιδιώτες που θα υλοποιούν τα έργα.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, στο Σχέδιο υπάρχουν τέσσερις μεγάλοι πυλώνες:

1.Πράσινη Μετάβαση, με 6,2 δισ. ευρώ (ποσοστό 38% του συνόλου των επιδοτήσεων). Μεταξύ αυτών, είναι η διασύνδεση Κρήτης και Κυκλάδων με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας, η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των ΑΠΕ, η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, η μεταρρύθμιση του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, η ηλεκτροκίνηση (και στις δημόσιες μεταφορές), η βιοποικιλότητα, το φυσικό περιβάλλον και η προστασία από φυσικές καταστροφές.

2.Ψηφιακή Μετάβαση, με 2,1 δισ. ευρώ (13% του συνόλου). Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η προεγκατάσταση οπτικών ινών σε κτίρια, η υποδομή για τη μετάβαση στην τεχνολογία 5G, ο ψηφιακός μετασχηματισμός κράτους και επιχειρήσεων και τα φορολογικά κίνητρα.

3.Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή, με 4,1 δισ. ευρώ (25% του συνόλου). Μεταξύ άλλων, προβλέπονται οι ενεργές και παθητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας (με την επιδότηση της εργασίας περισσότερο από την ανεργία), ο εκσυγχρονισμός του εργατικού δικαίου (δεξιότητες, κίνητρα για ενεργή εργασία, όχι παγίδευση στην εξάρτηση από το πλαίσιο εργασίας κ.λπ.), ο εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ο ατομικός φάκελος υγείας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών υγείας, η καταπολέμηση των διακρίσεων και ο εξορθολογισμός- ενίσχυση των κοινωνικών επιδομάτων.

4.Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας, με 4 δισ. ευρώ (24% του συνόλου των επιδοτήσεων). Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η πλήρης κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, η καταπολέμηση του ξεπλύματος του μαύρου χρήματος και της διαφθοράς, η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, η δημιουργία Γραφείου Πιστώσεων και Παρατηρητηρίου Πιστωτικής Επέκτασης (για να αποφευχθεί η αύξηση των κόκκινων δανείων), η προώθηση της έρευνας και καινοτομίας και η σύνδεση της έρευνας των πανεπιστημίων με την παραγωγή.

Στα ανωτέρω ποσά, πρέπει να προστεθούν 3 δισ. ευρώ από το REACT- EU, για να συμπληρωθούν τα 19,4 δισ. ευρώ των επιδοτήσεων.

Για τα δάνεια, ο κ. Σκυλακάκης ανέφερε ότι θα πρέπει να συμμετέχουν στο ποσό οι τράπεζες και οι ιδιώτες με τουλάχιστον 50%. Θα χρηματοδοτηθούν, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η έρευνα και ανάπτυξη, οι εξαγωγές, η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, τα επιχειρηματικά πάρκα και σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Έφερε δε ως παραδείγματα, τον πολιτισμό, τους οδικούς άξονες, τα οικοσυστήματα επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης και τη βελτίωση και προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών.?