Κορονοϊός - Γεννηματά: Έξι προτάσεις για άνοιγμα της χώρας με ασφάλεια

Η παρέμβαση της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής στη συζήτηση για το πότε και πως πρέπει να αρθεί το lockdown.

«Χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό μοντέλο για άνοιγμα με ασφάλεια, που θα λαμβάνει υπόψη την πραγματική εικόνα του επιδημιολογικού χάρτη της κάθε περιοχής και δεν θα στηρίζεται μόνο σε γενικά, οριζόντια μέτρα καθολικής εφαρμογής. Μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά από την πανδημία και όχι ένα βήμα πίσω, όπως μέχρι τώρα. Η προσδοκία του εμβολίου δεν πρέπει να μας αδρανοποιήσει». Αυτό δήλωσε η Φώφη Γεννηματά παρεμβαίνοντας στη συζήτηση για το πότε και πως πρέπει να αρθεί το lockdown και να επανέλθει μια κανονικότητα στη λειτουργία της χώρας.

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, επισημαίνει πως -με δεδομένο ότι ο ιός πιθανότατα θα συνεχίσει να παρουσιάζεται κατά κύματα, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα- «ο κίνδυνος να ανοιγοκλείνει συνολικά η χώρα, με οριζόντια μέτρα, τους επόμενους μήνες είναι υπαρκτός, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις και προτείνει τα εξής:

1. Μέτρα καθολικής εφαρμογής σε όλη την επικράτεια παραμένουν

- Η χρήση μάσκας παντού

- Η απαγόρευση κυκλοφορίας 24:00-05:00

- Η υποχρεωτική τηλεργασία στα σημερινά επίπεδα

2. Στις περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο («κόκκινες» περιοχές), αυστηροποίηση των μέτρων και αποτελεσματική επιτήρηση εφαρμογής τους. Ενιαία διαχείριση, από δημόσιο φορέα, όλων των υγειονομικών υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Με Ξενοδοχεία Καραντίνας για ελαφριά πάσχοντες και όσους παίρνουν εξιτήρια Covid19 για να μην ανακυκλώνεται η διασπορά του ιού.

3. Περιορισμός των μετακινήσεων από και προς τις «κόκκινες» επιδημιολογικά περιοχές. Επιτρέπονται μόνο για σοβαρό λόγο και μόνο με αρνητικό τεστ 48ώρου.

4. Στις υπόλοιπες περιοχές, γίνονται στο σύνολο του πληθυσμού μαζικά τεστ βάσης (baseline testing) για να προκύψει αξιόπιστα το πραγματικό επιδημιολογικό φορτίο κάθε νομού. Με προμήθεια και διανομή rapid test, αξιοποίηση όλων των δομών ΠΦΥ, με κινητά συνεργεία αλλά και προκαθορισμό ραντεβού για την αποφυγή συνωστισμού.

5. Με βάση τα δεδομένα που θα προκύπτουν και την αποτελεσματική ιχνηλάτηση, στις περιοχές που τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέπουν γίνεται σταδιακό και ασφαλές άνοιγμα ( π.χ Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Στερεά, Κρήτη, νησιά κ.ά.). Ανά 20ήμερο επανάληψη των μαζικών τεστ, για την επανεξέταση των επιδημιολογικών δεδομένων, εκτός βέβαια αν από τα ημερήσια τεστ προκύπτει ανάγκη άμεσης επανεξέτασης των μέτρων.

6. Συνεχή μαζικά τεστ στο προσωπικό όλων των υγειονομικών μονάδων, γηροκομείων, μεταναστευτικών δομών, εκπαιδευτικών, αστυνομικών και γενικά εργαζόμενων στην «πρώτη γραμμή». Καθώς και σε ευπαθείς ομάδες.

«Αν κινηθούμε, επιτέλους, άμεσα και οργανωμένα, σύντομα ολόκληρες περιοχές θα μπορούν σταδιακά να ανακτήσουν την οικονομική τους λειτουργία με υγειονομική ασφάλεια και συνολικά η χώρα μας να πάρει ένα προβάδισμα έναντι του ιού», επεσήμανε η Φώφη Γεννηματά.