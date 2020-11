Κοινωνία

Το τροχαίο με θύμα 19χρονη “έκρυβε” μια τραγική σύμπτωση

Το 19χρονο κορίτσι παρασύρθηκε από μηχανή στην λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Φριχτό θάνατο στην άσφαλτο και μάλιστα μπροστά στα μάτια του νεαρού συντρόφου της, είχε το απόγευμα της Τρίτης 24/11/2020 στον Άγιο Δημήτριο ένα 19χρονο κορίτσι, το οποίο στην προσπάθεια του να διασχίσει την λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Αγίου Κωνσταντίνου, παρασύρθηκε από διερχόμενη μηχανή. Η Γιαννούλα άφησε επί τόπου την τελευταία της πνοή, λίγα μέτρα από το σπίτι της.

Σε κατάσταση σοκ εκτός από την οικογένεια της 19χρονης βρίσκεται και ο σύντροφος της, ο οποίος δεν μπορεί να πιστέψει τον τρόπο με τον οποίο “έφυγε” από την ζωή η αγαπημένη του και όλα αυτά μπροστά στα μάτια του χωρίς εκείνος να προλάβει να αντιδράσει.

Η οικογένεια της Γαννούλας είχε μετακομίσει στο σπίτι της οδού Μετσόβου εδώ και λίγα χρόνια, όταν από το συγκεκριμένο σπίτι είχε φύγει η προηγούμενη οικογένεια, η οποία είχε χάσει επίσης σε τροχαίο δυστύχημα τον 20χρονο γιο της.