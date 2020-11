Πολιτισμός

Αρχαιολογικό Μουσείο ιδρύεται στην Ερμιονίδα (εικόνες)

Το κτήριο, το οποίο γειτνιάζει με τα κατάλοιπα της παλαιοχριστιανικής βασιλικής, θα αποτελέσει κέντρο προβολής και ανάδειξης της μακραίωνης ιστορίας της πόλης.

Το σχέδιο δημιουργίας Αρχαιολογικού Μουσείου στην Ερμιονίδα τέθηκε σήμερα σε διαδικτυακή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε υπό την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν η κ. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, πρόεδρος του Ιδρύματος Μ. Β. Βαρδινογιάννη, ο Δήμαρχος Ερμιονίδας κ. Ιωάννης Γεωργόπουλος και η Έφορος Αρχαιοτήτων Αργολίδας κ. Άλκηστις Παπαδημητρίου, η οποία παρουσίασε συνοπτικά την ιστορία της Ερμιονίδος, «ακολουθώντας», όπως είπε, «πιστά τα βήματα του Παυσανία».

Η Ερμιόνη, με μακρά και αδιάλειπτη ιστορική παρουσία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, παρουσιάζει σημαντικά ορατά κατάλοιπα μέσα στον αστικό ιστό της. Ετσι, στόχος της δημιουργίας του μουσείου είναι η ανάδειξη των σημαντικών της μνημείων και η προβολή τους μέσα από μία διδακτική μουσειακή παρουσίαση που θα περιλαμβάνει επιλεγμένα αρχαία αντικείμενα, τα οποία έχουν βρεθεί σε ανασκαφές που έχουν διενεργηθεί στην περιοχή, όπως και πλούσια πληροφόρηση με χρήση ψηφιακών εφαρμογών.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, από το 2018, το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει να παραχωρηθεί το παλαιό Δημαρχείο στο ΥΠΠΟΑ, ώστε το νεοκλασικό κτήριο να μετατραπεί σε Αρχαιολογικό Μουσείο. Το κτήριο, το οποίο γειτνιάζει άμεσα με τα κατάλοιπα της παλαιοχριστιανικής βασιλικής, θα αποτελέσει κέντρο προβολής και ανάδειξης της μακραίωνης ιστορίας της πόλης αλλά και αφετηρία της αστικής πολιτιστικής διαδρομής και περιήγησης στην ευρύτερη περιοχή της Ερμιονίδας και της Αργολίδας.

Την εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του κτηρίου και την μετατροπή του σε Μουσείο αναλαμβάνει η κ. Μ. Βαρδινογιάννη σε συνεργασία με τον Δήμο. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας αναλαμβάνει την εκπόνηση της μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θα προχωρήσει στην διαδικασία αποδοχής της δωρεάς του κτηρίου.

Η κ. Μ. Βαρδινογιάννη δήλωσε: «Νιώθω πραγματικά μεγάλη συγκίνηση που το όραμά μας για τη δημιουργία ενός Αρχαιολογικού Μουσείου στην Ερμιόνη ξεκινά να υλοποιείται, με τη συμπαράσταση της Υπουργού Πολιτισμού κυρίας Λίνας Μενδώνη. Η Ερμιόνη είναι ένας τόπος με μεγάλη ιστορία και αρχαιολογικό πλούτο, ο οποίος θα αναδειχθεί για να εξασφαλίσει στην Ερμιόνη, αλλά και την ευρύτερη περιοχή, την ιστορική συνέχεια που κάθε τόπος χρειάζεται για τη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο. Προσωπικά θα στηρίξω το εγχείρημα αυτό με όλες μου τις δυνάμεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, στον Δήμαρχο Ερμιονίδας κ. Ιωάννη Γεωργόπουλο και στη Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας κ. Άλκηστη Παπαδημητρίου που με τόση αγάπη και σεβασμό στην ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας μας ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη σημαντική αυτή προσπάθεια”.

«Το νέο Μουσείο» δήλωσε η κ. Λίνα Μενδώνη, «μπορεί να αποτελέσει όχι μόνον σημαντικό πόλο εντόπιας οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής αλλά κι έναν πρότυπο χώρο επίσκεψης και παιδείας για τους κατοίκους όλης τη ευρύτερης περιοχής. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο για την προθυμία του να συνεργαστούμε και την κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη για την πρότασή της να στηρίξει την δημιουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου, τιμώντας τη γενέτειρα της».

Με το πέρας της τηλεδιάσκεψης ο δήμαρχος κ. Γεωργόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα, σε αυτή την άκρως εποικοδομητική συζήτηση υπό την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, τέθηκαν οι βάσεις και το πλαίσιο των εργασιών και αποφάσεων, για την εκπλήρωση της επιθυμίας της κ. Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη. Ο κάθε ένας εκ των συμμετεχόντων, ανέλαβε ανάλογα με τον θεσμό και την Υπηρεσία που εκπροσωπεί, να προχωρήσει μία σειρά ενεργειών, ώστε το συντομότερο δυνατό να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, για την οργάνωση, την εξέλιξη και το αποτέλεσμα της τηλεδιάσκεψης, τη Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας κ. Α. Παπαδημητρίου, για το μεγάλο ενδιαφέρον και την πολύτιμη βοήθειά της στην προσπάθεια αυτή, και περισσότερο απ΄ όλους ευχαριστώ την πατριώτισσά μας κ. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, για την πρωτοβουλία και την όλη συμβολή της στην δημιουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Ερμιόνης».