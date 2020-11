Οικονομία

Επιστρεπτέα προκαταβολή 4: Δικαιούχοι και οι αγρότες

Απόφαση των Χρήστου Σταϊκούρα και Μάκη Βορίδη. Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση.

Την ένταξη των αγροτών στον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής αποφάσισαν οι υπουργοί Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Σταϊκούρας και Μάκης Βορίδης αντίστοιχα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους αγρότες να καταθέσουν τις αιτήσεις στήριξης και να λάβουν εφάπαξ την επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1.000 ευρώ.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως και τη Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου, και όπως σημειώνει με ανακοίνωσή του ΥΠΑΑΤ, «σύμφωνα με τα όσα ορίζει το επιτυχημένο χρηματοδοτικό σχήμα που έχει καταρτίσει το Υπουργείο Οικονομικών μπορούν και οι αγρότες να επωφεληθούν των ευνοϊκών όρων του προγράμματος για να καλύψουν τα έξοδα των καλλιεργητικών τους αναγκών στην τρέχουσα φάση αντιμετώπισης της πανδημίας».

Την ενίσχυση δικαιούνται:

Όλοι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες οι οποίοι παρουσίασαν έσοδα της τάξεως των 300 ευρώ (τουλάχιστον) το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2019 και παράλληλα τα έσοδά τους το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2020 ήταν μειωμένα τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2019.

Ειδικά για τις πληγείσες από τον «ΙΑΝΟ» περιοχές δικαιούχοι είναι όλοι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες οι οποίοι παρουσίασαν έσοδα της τάξεως των 300 ευρώ (τουλάχιστον) το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2019.

Από το ποσό των 1.000 ευρώ, που θα λάβουν οι δικαιούχοι ως «επιστρεπτέα προκαταβολή», θα επιστρέψουν μόνο τα 500 ευρώ.

Σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, επισημαίνει την πλήρη προσήλωση του υπουργείου στην αδιάκοπη στήριξη των παραγωγών της πατρίδας μας, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα και με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες το πολύτιμο για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία, παραγωγικό τους έργο.