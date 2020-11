Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Τι αλλάζει για τη χειμερινή περίοδο 2020-2021. Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Τι ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών.

Το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2020-2021 θα καταβληθεί και στα νοικοκυριά ανά την επικράτεια που καταναλώνουν φυσικό αέριο ή υγραέριο, ενώ τα νοικοκυριά ορεινών περιοχών, με πληθυσμό έως 2.500 κατοίκους, που καταναλώνουν καυσόξυλα ή pellet, θα λάβουν επίσης το επίδομα θέρμανσης, τόνισε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, αναφερόμενος στην τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης.

Ο υπολογισμός του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με τον υπουργό, αλλάζει ριζικά και, στο εξής, θα λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή της χώρας, ενώ ο υπολογισμός του επιδόματος θα στηριχτεί σε έρευνα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία υπολόγισε τις ανάγκες θέρμανσης σε 200.000 σημεία ανά την ελληνική επικράτεια.

Το ελάχιστο ύψος του επιδόματος θα διαμορφώνεται στα 80 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάνει ακόμη και στα 600-700 ευρώ για τις περιοχές με πολύ αυξημένες ανάγκες θέρμανσης.

Ο υπουργός σημείωσε ότι, το ύψος του επιδόματος υπολογίζεται σε τουλάχιστον 84 εκατ. ευρώ και η υπουργική απόφαση που θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες θα εκδοθεί εντός τον επόμενων ημερών, μετά την ψήφιση της εν λόγω διάταξης. Σκοπός είναι εντός Δεκεμβρίου να ανοίξει και η σχετική πλατφόρμα για την καταβολή του επιδόματος.

Η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει ότι, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, είναι δυνατή η παροχή επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης που καθορίζονται με αυτήν.

«Ουσιαστικά, με την εν λόγω απόφαση, σκοπεύουμε να εντάξουμε και άλλες μορφές επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης, όπως είναι το φυσικό αέριο, το υγραέριο, τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (Pellet), δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.