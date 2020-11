Πολιτική

Κορονοϊός - Χρυσοχοΐδης: ανόητοι συνωμοσιολόγοι.... τώρα τα βρίσκουν μπροστά τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπό την προεδρία του κ. Χρυσοχοΐδη έγινε σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων τοπικών φορέων της Δράμας, όπου εξετάστηκε η επιδημιολογική κατάσταση της περιοχής.

Την ανάγκη να υπάρχει αποφασιστικότητα και απόλυτη συμμόρφωση με τα υγειονομικά μέτρα που προτείνουν οι ειδικοί ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το νέο κύμα της μετάδοσης του ιού, τόνισε σήμερα, από τη Δράμα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδης.

«Χρειάζεται να κάνουμε αυστηρότερους ελέγχους για την εφαρμογή των μέτρων απέναντι σε κάποιους λίγους ασυνείδητους ή σε εκείνους τους ανόητους που παράγουν θεωρίες συνωμοσίας και τώρα τα βρίσκουν μπροστά τους όλα και όλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Αυτή η κοινή προσπάθεια θα δώσει τη δυνατότητα στο σύστημα υγείας να έχει ένα περιθώριο δέκα ημερών για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτό το μεγάλο κακό που βρήκε και την πόλη της Δράμας», σημείωσε και πρόσθεσε: «Θα τρέξουμε μαζί όλα τα ζητήματα. Θα είμαστε μπροστάρηδες. Έχουμε πολλή δύναμη, έχουμε αποφασιστικότητα και θέλουμε συνεργασία για να σταματήσουμε τον ιό».

Ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας, Χρήστος Παπαδόπουλος, ενημέρωσε τον κ. Χρυσοχοΐδη για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και τον αγώνα που γίνεται για τον περιορισμό του ιού. «Τα πράγματα είναι δύσκολα για τη Δράμα», τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος και συμπλήρωσε: «περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Χθες που κάναμε rapid tests σε 70 άτομα στο δικό μας κτίριο, βγήκε μόνο ένα θετικό. Είναι μια καλή ένδειξη έναντι των προηγούμενων rapid tests που είχαμε φτάσει στο 22-24% και τώρα έχουμε πέσει στο 10%. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή την εβδομάδα θα φανεί το αποτέλεσμα των τεσσάρων εβδομάδων που διανύουμε με lockdown. Βέβαια, στη Δράμα έχουμε δυσάρεστο αποτέλεσμα καθώς, μέχρι στιγμής, έχασαν την ζωή τους πάνω από πενήντα συμπολίτες μας».

Υπό την προεδρία του κ. Χρυσοχοΐδη έγινε σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων τοπικών φορέων της Δράμας, όπου εξετάστηκε η επιδημιολογική κατάσταση της περιοχής, συζητήθηκαν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ενώ έγινε ενημέρωση για τη μέχρι σήμερα κατάσταση αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της πόλης. «Είναι πολύ στενάχωρο, είναι θλιβερό. Η Δράμα είναι μια μικρή πόλη, τόσο όμορφη και τόσο συναισθηματικά δεμένη μαζί μου. Έχω πάρα πολλούς συγγενείς εδώ, λόγω της προσφυγικής μου καταγωγής. Έχω πάρα πολλούς δεσμούς με τη Δράμα και με Δραμινούς. Είναι κρίμα που χτυπήθηκε τόσο πολύ από την πανδημία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

«Είμαι εδώ σήμερα», πρόσθεσε, «ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, επειδή υπάρχει ανάγκη. Θέλω να συνεργαστούμε μαζί για να μπορέσουμε να σταματήσουμε τον ιό. Στόχος μας είναι όλοι μαζί, νέοι, ηλικιωμένοι κάτοικοι της πόλης της Δράμας, κάτοικοι της υπαίθρου, να βάλουμε εμπόδια στον ιό και θα το κάνουμε, θα τον σταματήσουμε».