Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας - Αρκουμανέας για τον κορονοϊό και τις δράσεις του ΕΟΔΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε για την πορεία της πανδημίας, τις διαθέσιμες ΜΕΘ, τις αντοχές του ΕΣΥ, την τήρηση των μέτρων και την άρση του lockdown.