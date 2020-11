Υγεία - Περιβάλλον

Κορoνοϊός - ΗΠΑ: Ένας νεκρός κάθε 40 δευτερόλεπτα την Τρίτη

Εκατομμύρια Αμερικανοί αψηφούν τις προειδοποιήσεις ενόψει και της αυριανής αργίας της "Ημέρας των Ευχαριστιών".

Ο ημερήσιος αριθμός θανάτων λόγω της COVID-19 στις ΗΠΑ ξεπέρασε τους 2.000 για πρώτη φορά από τον Μάιο ενώ πολλά νοσοκομεία σε όλη τη χώρα είναι ήδη γεμάτα, γεγονός που αποτελεί οιωνό για αύξηση στον αριθμό των νεκρών την ώρα που η πανδημία ρίχνει τη σκιά της στην εορταστική περίοδο.

Ο αριθμός των νεκρών έφθασε τους 2.157 χθες - ένας άνθρωπος κατά 40 δευτερόλεπτα - ενώ ακόμα 170.000 άνθρωποι μολύνθηκαν, αριθμοί που οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να αυξηθούν καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί αψηφούν τις επίσημες προειδοποιήσεις και ταξιδεύουν για την αυριανή αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Οι νοσηλείες για COVID-19 σε αμερικανικά νοσοκομεία ξεπέρασαν τις 87.000 χθες - το υψηλότερο καταγεγραμμένο επίπεδο - ενώ 30 από τις 50 πολιτείες ανακοίνωσαν αριθμό ρεκόρ νοσηλειών που σχετίζονται με την COVID-19 αυτό τον μήνα, σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters με βάση επίσημα στοιχεία.

Το ημερήσιο ρεκόρ των 3.384 θανάτων καταγράφηκε στις 14 Απριλίου, στις αρχικές φάσεις της πανδημίας.

Από τότε που ξέσπασε η πανδημία, οι συνολικοί αριθμοί των σχεδόν 260.000 θανάτων και των 12,6 εκατ. μολύνσεων στις ΗΠΑ βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας και «όλα τα ταξίδια των Ευχαριστιών διασφαλίζουν ότι κανείς δεν πρόκειται να μας φτάσει», σχολίασε η δρ. Τατιάνα Πράουελ από την Ιατρική Σχολή Τζονς Χόπκινς.

«Η αμερικανική νοοτροπία "ο καθένας για τον εαυτό του" σκοτώνει εκατοντάδες χιλιάδες από εμάς. Είναι συγκλονιστικό να το παρακολουθεί κανείς», ανέφερε η Πράουελ σε ανάρτησή της στο Twitter.

Με τον αριθμό των κρουσμάτων να καταγράφει αλματώδη αύξηση, πάνω από τους μίσους κυβερνήτες της χώρας έχουν επιβάλει για πρώτη φορά ή εφαρμόσει εκ νέου μέτρα σε όλη την πολιτεία τους τον Νοέμβριο. Ωστόσο, παρά τους αυστηρότερους κανόνες για τη χρήση μάσκας, την απαγόρευση κυκλοφορίας και τους περιορισμούς στα μπαρ και τα εστιατόρια, τα στοιχεία για τον ιό απλά χειροτερεύουν.