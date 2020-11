Κόσμος

Βαρώσια: τοποθετούν φωτισμό και παγκάκια στην περίκλειστη Αμμόχωστο

“Θα ανοίξουμε και το τελευταίο τετραγωνικό μέτρο στα Βαρώσια” λέει ο Τατάρ την ώρα που συνεχίζονται οι εργασίες στην περίκλειστη Αμμόχωστο από τις κατοχικές αρχές.

Δεν έχουν τέλος οι προκλήσεις των Τούρκων! Φωτισμός και παγκάκια τοποθετούνται στην περιφραγμένη πόλη της Αμμοχώστου την ώρα που ο ηγέτης του ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ επιμένει στο «άνοιγμα των Βαρωσίων» τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «τα Βαρώσια θα ανοίξουν μέχρι και το τελευταίο τετραγωνικό μέτρο».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας K?br?s Postas?, τοποθετείται φωτισμός τύπου led τόσο στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, όσο και σε άλλους δρόμους. Στόχος είναι μάλιστα ο φωτισμός να ολοκληρωθεί μέχρι τους καλοκαιρινούς μήνες που το Βαρώσι θα παραμένει ανοικτό και τις βραδινές ώρες. Σε άλλες φωτογραφίες φαίνεται ότι έχουν τοποθετήσει και παγκάκια σε ορισμένα πεζοδρόμια.

Στις διαρρυθμίσεις του περιβάλλοντος και του τοπίου αναφέρεται σε ρεπορτάζ του και το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή, όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1 Κύπρου. Ο «δήμαρχος» Αμμοχώστου, Ισμαήλ Αρτέρ δήλωσε ότι θέλουν να μετατρέψουν ξανά το επί 46 χρόνια κλειστό Βαρώσι σε μια πόλη που ζει, γυρίζουν άνθρωποι στους δρόμους της, ακούγονται φωνές παιδιών στα σοκάκια της και αναδύονται μυρωδιές φαγητών από τα σπίτια της. Είπε ότι δημιούργησαν αυτές «τις ομορφιές», όπως τις χαρακτήρισε, με τον Δήμο Ικονίου, τον τουρκικό οργανισμό ΤΟΚΙ και εταιρείες από τα κατεχόμενα.



«Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε αμέσως μιαν πόλη που ζει. Επιπλέον, οπωσδήποτε δεν αγγίχτηκαν οι ιδιωτικές περιουσίες των ανθρώπων» είπε και πρόσθεσε ότι ενόσω δεν γίνονται σχεδιασμοί σε διοικητικά θέματα, δεν θα αγγίξουν το σπίτι και ιδιωτική περιουσία κανενός. Γίνονται εργασίες περαιτέρω διαπλάτυνσης του τμήματος των 3-4 χιλιομέτρων που ανήκει στο δημόσιο, όπως είπε, και εργάζονται για να μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν μια ανάσα κατά την περιδιάβασή τους και να τους παρέχονται υπηρεσίες για να μπορούν να πίνουν νερό και χυμό.



Ο «βουλευτής» Αμμοχώστου του ΚΕΕ, Ογουζχάν Χασίπογλου επανήλθε στο θέμα του Βαρωσίου και είπε ότι «με ένα σμπάρο πολλά τρυγόνια», προσθέτοντας ότι θεωρείτο περιοχή που θα μπορούσε να δοθεί στην ελληνοκυπριακή πλευρά σε περίπτωση λύσης, όμως πλέον άλλαξε η κατάσταση. «Ως ΚΕΕ δεν θεωρούμε ότι η ομοσπονδία θα μας οδηγήσει σε λύση», είπε. Πρόκειται, συνέχισε, για βήμα - μέρος της λύσης δύο κρατών και με αυτό «το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι υπάρχει αλλαγή θέσης με την έννοια των συνολικών διαπραγματεύσεων και ότι υπήρξε ένα σταυροδρόμι. Το βήμα για το Βαρώσι είναι ένα κομβικό σημείο».

Σε συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα «Τουρκίγε», ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι "ήρθε η ώρα να σχεδιάσουμε έναν νέο χάρτη πορείας”. “Η ε/κ πλευρά πρέπει να καθίσει να σκεφτεί που έχει κάνει λάθος μέχρι σήμερα. Επειδή ούτε χρόνο έχουμε να χάσουμε σε συνομιλίες, ούτε και κίνητρα έχουμε”, ανέφερε ο Ερσίν Τατάρ.