Κορονοϊός - Κικίλιας: το ΕΣΥ πιέζεται αλλά αντέχει

"Η Ελλάδα δεν θα σωθεί με λόγια, αλλά με πράξεις" τόνισε ο υπουργός Υγείας, παρουσιάζοντας το έργο και τις δράσεις του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

«Εν μέσω μιας πανδημίας την οποία ζούμε και βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο, είναι πάρα πολύ σημαντική η εμπιστοσύνη, η διαφάνεια, η εγκυρότητα των στοιχείων» σημείωσε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ξεκινώντας την ενημέρωση για την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας.

Στην σημερινή του παρέμβαση, ο υπουργός επέλεξε να μιλήσει για τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας ο οποίος, όπως ο ίδιος είπε, «κάνει μια σημαντική προσπάθεια για να υπηρετήσει τους συμπολίτες μας».

Αναφερόμενος στα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ για την εξέλιξη του κορονοϊού και ειδικά στον «φόρο αίματος», όπως χαρακτηριστικά είπε για τους 87 συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους, ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι «είναι φανερό πλέον σε όλους πόσο επικίνδυνος, πόσο θανατηφόρος είναι αυτός ο ιός».

«Τα κρούσματα εξακολουθούν να είναι υψηλά στη Θεσσαλονίκη» και «το συζητάει η επιδημιολογική μας ομάδα» είπε ο υπουργός. Επίσης, τα κρούσματα είναι υψηλά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ημαθία, την Μαγνησία και την Λάρισα. «Είναι εμφανές πλέον σε όλους ότι το ΕΣΥ, είτε έχει να κάνει με τις ΜΕΘ, είτε έχει να κάνει με τις απλές κλίνες, πιέζεται παντού», ανέφερε ο κ. Κικίλιας, «όμως αντέχει».

«Είμαστε υπερήφανοι για όλους αυτούς τους ανθρώπους που υπηρετούν το ΕΣΥ» τόνισε ο κ. Κικίλιας. «Το χειμώνα που έρχεται η Ελλάδα δεν θα σωθεί με πολλά λόγια αλλά με γενναίες αποφάσεις και μεγάλες πράξεις» είπε ο υπουργός, συμπληρώνοντας ότι «οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίζονται και παλεύουν για να μας παρέχουν το αγαθό της υγείας, καθημερινά δίνουν τις μάχες τους. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ».

Αναφερόμενος στον ΕΟΔΥ, ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι «είναι ένα παράδειγμα ενός κομματιού του Δημοσίου που πραγματικά φαίνεται σε καιρούς κρίσης το πόσο μεγάλη σημασία μπορεί να παίξει στην υπηρεσία του πολίτη σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία». Σκοπός του ΕΟΔΥ, όπως είπε ο κ. Κικίλιας, είναι «η προστασία της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση του ΕΣΥ».

«Θα ήθελα να θυμίσω ότι πρόκειται για το ΚΕΕΛΠΝΟ» είπε ο υπουργός Υγείας αναφερόμενος στον οργανισμό από τον οποίο προέρχεται ο ΕΟΔΥ, λέγοντας ότι «πρόκειται για έναν οργανισμό ο οποίος ταλαιπωρήθηκε, δυσφημίστηκε επί δικαίου και αδίκου και ήταν στα φώτα της επικαιρότητας για πολλά χρόνια για άλλους λόγους».

«Επανασυστήθηκε λοιπόν τον Οκτώβριο του 2019 και επανασχεδιάστηκε ως ένας οργανισμός με μια νέα ταυτότητα εμπιστοσύνης στην συνείδηση των πολιτών γιατί αναλύει και ερμηνεύει δεδομένα σχετικά με 52 μεταδοτικές νόσους και παθήσεις» σημείωσε ο υπουργός κ. Βασίλης Κικίλιας.

