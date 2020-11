Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αρκουμανέας: Ο ΕΟΔΥ κάνει 32.000 τεστ την ημέρα

Οι τρεις πυλώνες δράσεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

Τη σημασία του έργου και των δράσεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) , υπογράμμισε ο Παναγιώτης Αρκουμανέας, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης στο υπουργείο Υγείας, το απόγευμα της Τετάρτης, για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, όλοι πλέον έχουν κατανοήσει τη σημασία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. «Είμαστε ένας οργανισμός 2.500 εργαζομένων», τόνισε και πρόσθεσε πως έχουν προσληθεί 1.000 εργαζόμενοι το τελευταίο χρονικό διάστημα και επίκειται η πρόσληψη 250 ακόμα.

«Έχουμε ήδη προσλάβει 1.000 εργαζόμενους και έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες για την πρόσληψη 250 ακόμα εργαζομένων» σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Αρκουμανέα, ο ΕΟΔΥ πραγματοποιούσε στην αρχή της πανδημίας περίπου στα 800 τεστ κορονοϊού ημερησίως, ενώ πλέον αυτός ο αριθμός έχει εκτοξευτεί στα 32.000 την ημέρα.

Ο Παναγιώτης Αρκουμανέας εξήγησε και τις τρεις δράσεις του ΕΟΔΥ:

Επιστημονικό σχέδιο: Σύνταξη και επικαιροποίηση επιδημιολογικών δελτίων

Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων και

Δυνατότητα άμεσης παρέμβασης με τις κινητές ομάδες Υγείας