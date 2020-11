Κοινωνία

Καταπλακώθηκε άνθρωπος από δομικά υλικά

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Στο σημείο άνδρες της πυροσβεστικής.

(εικόνα αρχείου)

Καταπλακώθηκε άνθρωπος από δομικά υλικά, στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη.

Το ατύχημα συνέβη στην οδό Θέμιδος, το απόγευμα της Τετάρτης.

Η επιχείρηση πραγματοποιηεί επιχείρηση απεγκλωβισμού του ανθρώπου. Στο σημείο επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.