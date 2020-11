Κόσμος

Οι Έλληνες της Ευρώπης για την σταδιακή άρση του lockdown (βίντεο)

Πως σχολιάζουν Έλληνες που ζουν στη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία, την ανακοίνωση για χαλάρωση των μέτρων τις ημέρες των γιορτών.