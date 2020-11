Πολιτική

Η Ελλάδα αποκτά τα γαλλικά μαχητικά “Rafale” (βίντεο)

Το Rafale θεωρείται μία από τις πιο εξελιγμένες πολεμικές μηχανές του κόσμου. Η χώρα μας πρόκειται να αποκτήσει μια μοίρα των πανίσχυρων δικινητήριων αεροσκαφών μέσα στο 2021.