Τσίπρας για Μαραντόνα: Έφυγε ο ήρωας των παιδικών μας αναμνήσεων

«Αντίο Ντιέγκο, δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ», έγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο Facebook. Μήνυμα στο twitter ανήρτησε και το ΚΚΕ.

Το δικό του "αντίο" στον Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος πέθανε από ανακοπή καρδιάς στα 60 του χρόνια, έκανε μέσω Facebook ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα γκράφιτι που απεικονίζει τον Αργεντινό θρύλο του ποδοσφαίρου.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει στο μήνυμά του:

«Σήμερα έφυγε ο Ντιέγκο των παιδικών μας αναμνήσεων. Ο κοντόσωμος μάγος με τη γαλανόλευκη φανέλα, το χέρι του Θεού το ‘86 και λίγο μετά η ομορφότερη χορογραφία που φτιάχτηκε ποτέ πάνω στο γρασίδι. Ο ήρωας των barrios της Αργεντινής και του φτωχού Νότου της Ιταλίας. Με τον Τσε στο μπράτσο και με το δίκιο πάντα στην καρδιά. Αντίο Ντιέγκο Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ...».

Για την απώλεια του Ντιέγκο Μαραντόνα, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανήρτησε, στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter, το ακόλουθο μήνυμα: «Έφυγε» ο Ντιέγκο Μαραντόνα! Ένας λάτρης του ποδοσφαίρου και του δίκιου!