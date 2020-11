Κοινωνία

Νεκρός ο εργάτης που καταπλακώθηκε από δομικά υλικά

Εργατικό δυστύχημα στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Χωρίς τις αισθήσεις του, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, απεγκλωβίστηκε άνδρας που καταπλακώθηκε από δομικά υλικά σε προαύλιο χώρο μεταφορικής εταιρίας, στην οδό Θέμιδος, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό του από πυροσβέστες, ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Προανάκριση διενεργεί η ΕΛΑΣ.