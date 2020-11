Αθλητικά

“Υποκλίθηκε” στην Μάντσεστερ Σίτι ο Ολυμπιακός

Ακίνδυνοι οι “ερυθρόλευκοι” απέναντι στην ομάδα του Γκουαρντιόλα.

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε στο "Γεώργιος Καραϊσκάκης" την Μάντσεστερ Σίτι για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League, την ημέρα του θανάτου του "Θεού" του ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Ο Πέδρο Μαρτίνς είχε πάρα πολλές απουσίες και οι Άγγλοι μπήκαν καλύτερα στο ματς και είχαν κλείσει τον Ολυμπιακό στα καρέ του με τον τερματοφύλακα της ομάδας του Πεπ Γκουαρντιόλα να είναι περισσότερο θεατής.

Η Μάντσεστερ Σίτι έφτανε πολύ εύκολα μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού και κατάφερε να πετύχει το γκολ στο 36', όταν ο Ζεζούς έδωσε στον Στέρλινγκ και αυτός με τακουνάκι μέσα στην περιοχή βρήκε τον Φόντεν, ο οποίος με πλασέ άνοιξε το σκορ. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ που δέχθηκε φέτος στο Φάληρο ο Ολυμπιακός.

Ο Ζοσέ Σα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου κράτησε το σκορ στο 1-0, κάνοντας φοβερή απόκρουση σε εκτέλεση φάουλ του Στέρλινγκ. Οι ερυθρόλευκοι δεν είχαν ούτε μια τελική προς την εστία των Άγγλων.

Δεν άλλαξε κάτι στην εικόνα του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο και στο 50΄, ο Γκιντογάν έκανε το σουτ από το όριο της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Έπειτα από μια ώρα αγώνα, οι φιλοξενούμενοι είχαν 18 τελικές και καμία ο Ολυμπιακός. Στο 71΄η Σίτι απείλησε ξανά με κοντινή κεφαλιά του Φόντεν. Η πρώτη τελική ευκαιρία του Ολυμπιακού σημειώθηκε στο 88ο λεπτό με ένα διαγώνιο σουτ του Κώστα Φορτούνη. Στις καθυστερήσεις ο Σισέ πήρε μια κεφαλιά, αλλά δεν απείλησε τον αντίπαλο πορτιέρο.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Σεμέδο, Μπα, Σισέ, Ντρέγκερ (66' Βρουσάι), Ραφίνια, Πέπε (71' Μπουχαλάκης), Εμβιλά, Καμαρά, Μασούρας (78' Σουντανί), Φορτούνης.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Πεπ Γκουαρδιόλα): Έντερσον, Ρούμπεν Ντίας, Στόουνς, Μεντί (78' Ζιντσένκο), Κανσέλο, Γκιντογάν (86' Ντόιλ), Μπερνάρντο Σίλβα, Ρόδρι (76' Φερναντίνιο), Φόντεν, Στέρλινγκ (76' Μαχρέζ), Ζεζούς (78' Αγκουέρο).