Αθλητικά

Ντιέγκο Μαραντόνα: το ποδόσφαιρο θρηνεί το θάνατό του

Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και πολλοί άλλοι λένε το δικό τους "αντίο" στον σπουδαίο ποδοσφαιριστή που συγκλόνισε με τον θάνατό του.

Το ποδόσφαιρο παγκοσμίως θρηνεί το θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, ενός εκ των μεγαλύτερων ποδοσφαιριστών όλων των εποχών, αν όχι του κορυφαίου όλων και οι αντιδράσεις ανά την υφήλιο, στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του, είναι αμέτρητες.

«Σήμερα λέω αντίο σε έναν φίλο και ο κόσμος λέει αντίο σε μια αιώνια ιδιοφυΐα. Έναν από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών. Ένας ασυναγώνιστος μάγος. Φεύγει από τη ζωή πολύ σύντομα, αλλά αφήνει μια τεράστια κληρονομιά και ένα κενό που δεν θα καλυφθεί ποτέ. Αναπαύσου εν ειρήνη. Δεν θα ξεχαστείς» τόνισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Σε ευχαριστούμε για τα πάντα Ντιέγκο» έγραψε η Μπαρτσελόνα. Η ομάδα της Βαρκελώνης ανέβασε στο twitter μία ασπρόμαυρη φωτογραφία, που χρωματίζεται μόνο απ’ το κόκκινο και το μπλε της Μπαρτσελόνα που φοράει ο Μαραντόνα σε μία απ’ τις εμφανίσεις του με τους Καταλανούς τη διετία 1982/84, όπου μέτρησε 38 γκολ σε 58 αγώνες.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης εκφράζει τη θλίψη της για το θάνατο του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Α μια τεράστια κληρονομιά και αποτελεί ήδη μύθο για εκατομμύρια οπαδούς σε όλο τον κόσμο» αναφέρεται σε ανακοίνωση της ομάδας.

Ο Πρόεδρος της Αργεντινής, Αλμπέρτο Φερνάντεθ τόνισε: «Μας οδήγησες στην κορυφή του κόσμου. Μας έκανες πάρα πολύ χαρούμενους. Ήσουν ο κορυφαίος όλων. Σε ευχαριστώ Ντιέγκο που ήσουν εκεί, Χάνουμε όλη μας τη ζωή».

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, σημείωσε: «Αντίο σε έναν σπουδαίο. Ήσουν μια ταραγμένη ψυχή, αλλά ευχαρίστησες ολόκληρο τον κόσμο με τις μοναδικές σου ικανότητες σο ποδόσφαιρο».

Ο Κίλιαν Μπάπε έγραψε: «Αναπαύσου εν ειρήνη θρύλε. Θα είσαι για πάντα κομμάτι της ιστορίας του ποδοσφαίρου. Σε ευχαριστώ για όλη την ευχαρίστηση που έχεις προσφέρει σε ολόκληρο τον κόσμο».

Ο Πρώην πρόεδρος της FIFΑ, Σεπ Μπλάτερ τόνισε από πλευράς του: «Είναι λυπηρό, πολύ λυπηρό, ο χαμός ενός εκ των σπουδαιότερων ποδοσφαιριστών της εποχής μας. Άφησε το σημάδι του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικού με τη νίκη επί της Αργεντινής και το χέρι του Θεού, που μόλις συνάντησε».

Τη θλίψη τους για το χαμό του μεγάλου Αργεντινού άσου, μετέφεραν και οι περισσότεροι φορείς και μεγάλοι σύλλογοι του ελληνικού αθλητισμού σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, μέσω μηνυμάτων τους στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ήταν αδιαμφισβήτητα ο θνητός "θεός" του ποδοσφαίρου. Είδωλο και μοναδικός στο γήπεδο, αμφιλεγόμενο πρότυπο όμως, με τη στάση ζωής του. Λατρεύτηκε & πολεμήθηκε, σηματοδότησε για δεκαετίες τον παγκόσμιο αθλητισμό. Με συγκίνηση αποχαιρετούμε τον Ντιέγκο Μαραντόνα» δήλωσε ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τόνισε: «Αναντικατάστατος, Ασταμάτητος. Αξέχαστος. Αθάνατος. Ένας αληθινός θρύλος του παιχνιδιού έφυγε. Η αγάπη για το ποδόσφαιρο προήλθε από σένα. Σε ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις. Αναπαύσου εν ειρήνη. Ντιέγκο Αρμάντο».

«Καλό ταξίδι Ντιέγκο Ήταν τιμή μας που «ευλόγησες» τα χώματα της Τούμπας με την παρουσία σου. Ήταν ευλογία να σε παρακολουθούμε να αγωνίζεσαι. Καλό ταξίδι Ντιέγκο...» έγραψε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

«Το χρώμα της μπάλας μπορεί να είναι διαφορετικό, όμως το συναίσθημα είναι το ίδιο. Ο κόσμος του αθλητισμού θρηνεί σήμερα τον χαμό ενός θρύλου. Αναπαύσου εν ειρήνη Ντιέγκο» ήταν η αντίδραση της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Τέλος, η ΚΑΕ ΑΕΚ έγραψε: «Καταραμένο 2020. Μετά τον Kobe “έφυγε” βίαια, πρόωρα, μέχρι και ο Θεός (του ποδοσφαίρου). Συγκλονισμένοι...».