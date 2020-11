Αθλητικά

Πελέ για Ντιέγκο Μαραντόνα: μία μέρα θα κλωτσάμε μαζί την μπάλα στον ουρανό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο τους δεν συναντήθηκαν ποτέ μέσα στο γήπεδο, αλλά το έκαναν αρκετές φορές στα μέσα ενημέρωσης με επαίνους και διαφωνίες.

Με το που έγινε γνωστή η τραγική είδηση του θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα, ο μεγάλος Πελέ έσπευσε να τον αποχαιρετίσει. Ο «μάγος της μπάλας» εξέφρασε την οδύνη του λέγοντας «είναι τόσο λυπηρό να χάνονται οι φίλοι με αυτό τον τρόπο. Σίγουρα μία μέρα θα κλωτσάμε μαζί μία μπάλα στον ουρανό».

Οι δύο τους δεν συναντήθηκαν ποτέ μέσα στο γήπεδο, αλλά το έκαναν αρκετές φορές στα μέσα ενημέρωσης με επαίνους και διαφωνίες. Όταν ο Ντιέγκο γεννήθηκε το 1960, ο Πελέ ήταν ήδη παγκόσμιος πρωταθλητής σε ηλικία 17 ετών. Όταν ο Πελέ αποσύρθηκε το 1977, ο Ντιέγκο βρισκόταν μόλις στην πρώτη κατηγορία για λιγότερο από ένα χρόνο.

«Και ο Μαραντόνα εκπλήρωσε το όνειρό του», ήταν ο τίτλος του El Grafico, στις 9 Απριλίου 1979, όταν ο Ντιέγκο ταξίδεψε στο Ρίο ντε Τζανέιρο με τον πατέρα του Ντον Ντιέγκο, για να δει τον Πελέ. Εκεί, ο Αργεντινός ομολόγησε στον Βραζιλιάνο ότι είχε πάει να τον δει, σε ηλικία 13 ετών. Ο Πελέ, ο οποίος ήταν 38 ετών, υπενθύμισε ότι ήταν το τελευταίο του παιχνίδι στην Αργεντινή.

Ο «βασιλιάς» υποσχέθηκε να πάει να τον δει να παίζει στο Μπουένος Άιρες, του έδωσε διάφορες συμβουλές και μάλιστα του πρότεινε να πάει να παίξει στον Κόσμο της Νέας Υόρκης. Ο Ντιέγκο, ενθουσιασμένος, είπε μετά τον αγώνα: «Ήξερα ότι ήταν θεός ως παίκτης. Τώρα, είναι και ως άτομο. Πόσα παιδιά σαν κι εμένα θέλουν να τον δουν, να τον αγγίξουν, να αλλάξουν λίγα λόγια μαζί του. Και είχα το προνόμιο ότι μου έδωσε ακόμη συμβουλές.

Είδα ότι ο Πελέ πλησίαζε και δεν μπορούσα να το πιστέψω». Χρόνια αργότερα, στο Μουντιάλ της Ισπανίας το 1982, επανέλαβε: «Ο Πελέ ήταν το είδωλό μου ως ποδοσφαιριστής», ενώ ο Βραζιλιάνος πριν από τον τελικό του Μουντιάλ 1986, έλεγε: «Ο Μαραντόνα ήταν ισχυρότερος από όλους. Τώρα τον περιμένει ο πρώτος μεγάλος τελικός του. Ο κόσμος μπορεί να είναι δικός του».

Πάντως μεταξύ τους, υπήρξε ένταση τη δεκαετία του '90, όταν ο Ντιέγκο είχε μια ανοιχτή αντιπαράθεση με τη FIFA και ο Πελέ ήταν μέρος της εικόνας της διεθνούς ομοσπονδίας. «Ο Πελέ είναι μαριονέτα της FIFA και δρομέας του Χαβελάνζε», τόνιζε το 1991.

Μία από τις σκληρότερες αντιπαραθέσεις τους, συνέβη τον Μάιο του 2000, όταν ο Πελέ συμμετείχε σε σεμινάριο που διοργάνωσε η Inter-American Development Bank (IDB) και δήλωνε: «Λυπάμαι πολύ, πραγματικά, ο Μαραντόνα ήταν φανταστικός παίκτης, αλλά μπήκε στα ναρκωτικά και έχασε την ευκαιρία να δείξει ότι ήταν ένα παράδειγμα για τους νέους. Ήταν ένα κακό παράδειγμα ... Ντροπή»! Η απάντηση του Ντιέγκο ήταν άμεση, μιλώντας για την πρώτη σεξουαλική εμπειρία του Βραζιλιάνου: «Ο Πελέ είχε επαφές με ένα παιδί. Όταν ο Πελέ αναγνωρίσει ότι έκανε... ντεμπούτο με έναν νεαρό άνδρα, θα βγω έξω και θα πω εάν θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ ναρκωτικά».

Αλλά υπήρξε μια ημέρα που ήταν καλά μαζί, αγκαλιάστηκαν και γέλασαν μπροστά στις κάμερες. Ήταν στις 7 Αυγούστου 2005, στη La Noche del 10.

Ο Μαραντόνα ήταν ο ποδοσφαιριστής-επαναστάτης, εξαιρετικά ιδιοφυής. Ο Πελέ πάντα προσέφερε μια εικόνα διαύγειας και ισορροπίας, εντός και εκτός του γηπέδου.

Λόγος για τον οποίο... χρίσθηκε ως «αθλητής του αιώνα» από τη ΔΟΕ και «καλύτερος παίκτης του εικοστού αιώνα» από τη FIFA. Κάτι που ενόχλησε πολύ τον Μαραντόνα, ο οποίος πάντα τοποθετούσε τον εαυτό του απέναντι στην εξουσία.