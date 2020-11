Κόσμος

Ντιέγκο Μαραντόνα: ο θρήνος στην Αργεντινή μέσα από φωτογραφίες

Θρήνος στην Αργεντινή για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα. Οι φωτογραφίες με την θλίψη των συμπατριωτών του που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου!

Βυθισμένη στη θλίψη είναι η Αργεντινή για τον θάνατο του δικού της "παιδιού" Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, αφού υπέστη καρδιακή ανακοπή στη γειτονιά του Σαν Αντρές, στην περιοχή Τίγκρε του Μπουένος Άιρες, όπου είχε εγκατασταθεί πριν από λίγες μέρες μετά την επέμβαση στο κεφάλι του. Οι γιατροί που τον παρακολουθούσαν προσπάθησαν να τον επαναφέρουν χωρίς επιτυχία.

Ο Μαραντόνα βίωσε άγρια τα χρόνια της αθωότητας. Σε σπίτι χωρίς νερό με χώρο ίσα ίσια για τα κρεβάτια στην Βίλα Φιορίτο, για αυτόν και τ' αδέρφια του. Κι από εκεί με μία κλωτσιά βρέθηκε στην... Ευρώπη. Εισιτήρια business class για τα αεροπορικά ταξίδια του. Τότε ήταν ο θεός των γηπέδων, ο «El Diego". Και μετά, "εμφανίστηκε" η Κούβα , το διαζύγιο με την Κλαούντια, οι βόλτες με την κόρες του Νταλμίνα και Τζανίνα και φυσικά ο Τσε. Παράξενη πραγματικά η ιστορία με τον Τσε.

Ο Μαραντόνα στα 21 του χρόνια δεν ήξερε ποιος ήταν ο Τσε. Τον «ανακάλυψε» στην Ιταλία, βλέποντας την διάσημη φωτογραφία του Αλμπέρτο Κόρντα ανάμεσα στις κόκκινες σημαίες στις απεργίες.. Ετσι μία ημέρα ρώτησε να μάθει ποιος είναι αυτός με τον μπερέ. Του τα εξήγησαν όλα και ιδιαίτερα πως ήταν Αργεντίνος όπως και αυτός. Ετσι αποφάσισε να κάνει τατουάζ στο μπράτσο του και να εξηγήσει λίγες ημέρες αργότερα στον Κομαντάντε Φιντέλ σε ένα ξενοδοχείο στην Αβάνα: « Ο Τσε ήταν ένας επαναστάτης και εγώ επαναστάτης είμαι».

Δείτε πώς αντέδρασε η Αργεντινή στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα: