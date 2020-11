Πολιτική

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών: ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ καταψήφισαν τη ρύθμιση

Υψηλοί τόνοι στις τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών και κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Το σχόλιο Πέτσα στο "όχι" του ΣΥΡΙΖΑ κι η απάντηση της Κουμουνδούρου.

Ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων "Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων".

Το άρθρο 31, για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές της πλειοψηφίας. Κατά του άρθρου 31 ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Παρών δήλωσαν Κίνημα Αλλαγής, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25. Αναφορικά με τη στάση του στο άρθρο 31, το ΜέΡΑ25 χαρακτηρίζει ημίμετρο και σταγόνα στον ωκεανό τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, μπροστά σε αυτά που πρέπει να γίνουν.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος, έστρεψε τα πυρά του στην αξιωματική αντιπολίτευση, που είχε δηλώσει ότι δεν υπερψηφίζει την διάταξη για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Ο κ. Μπουκώρος χαρακτήρισε τη διάταξη «εμβληματική», που δείχνει την κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής - και παρατήρησε πως - ΣΥΡΙΖΑ «το 2015 έγραφε στο πρόγραμμά του 'κατώτατος μισθός στα 751 ευρώ'. Τεσσεράμισι ολόκληρα χρόνια όμως δεν τον θεσμοθετήσατε». Αντίθετα «η Νέα Δημοκρατία δεσμεύτηκε για μείωση φόρων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, βελτίωση δι' αυτού του τρόπου του εργασιακού περιβάλλοντος, ώστε να γεννηθούν καινούριες θέσεις εργασίας και να αρχίσουν να αυξάνονται οι μισθοί». Ειδικότερα για την επίμαχη διάταξη, ο κ. Μπουκώρος ανέφερε πως «σε ετήσια βάση, για κάθε εργαζόμενο θα επιφέρει ένα έσοδο, που για τον χαμηλόμισθο μπορεί να ξεκινάει από τα 150 ευρώ και να φτάσει για τους υψηλόμισθους τα 600 ή 700 ευρώ» Εμείς, τόνισε «δεν λέμε ότι θα πλουτίσουν οι εργαζόμενοι. Εμείς λέμε ότι παίρνουν μια αύξηση τέτοια, που μπορεί να καταγραφεί στον μισθό τους και λέμε ότι διευκολύνουμε και 265.000 επιχειρήσεις να σταθούν και να μπορούν να προσλάβουν και κάποιους ακόμα εργαζομένους». Σημείωσε επίσης, ότι «εάν για έναν εργαζόμενο το κέρδος μπορεί να είναι 260 ευρώ τον χρόνο, για μία επιχείρηση είναι 2.500 ευρώ - ποσό που μπορεί να αντιπροσωπεύει τα δημοτικά της τέλη, τον ΕΝΦΙΑ της και χίλια δυο άλλα πάγια έξοδά της».

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Πάνος Σκουρλέτης, είχε χαρακτηρίσει «υποκριτική» την διάταξη του νομοσχεδίου για μείωση των εισφορών υπέρ του ΟΑΕΔ, λέγοντας «ότι μας παρουσιάζετε μια κίνηση σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ως ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων που καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές. Πρόκειται για ένα συνολικό ποσό του 1.5 δισ. ευρώ για τον ΟΑΕΔ, τα οποία όμως θα λείψουν από το Ταμείο του και τα προγράμματα επιμόρφωσής του, ενώ στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, θα επιφέρει ένα ανεπαίσθητο όφελος». Ο κ. Σκουρέλτης επέκρινε την κυβέρνηση γιατί απορρίπτει τις τροπολογίες που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την διασφάλιση εκ μέρους του κράτους, του δώρου των Χριστουγέννων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, καθώς και της ενίσχυσης των «αχαρτογράφητων» μακροχρόνιων ανέργων και των οικογενειών τους, χορηγώντας 400 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος, 200 ευρώ για το δεύτερο και 100 ευρώ για κάθε ακόμα παιδί.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι η χώρα μας έμεινε «ουραγός» στο πρόγραμμα Sules, όταν Πορτογαλία και Βέλγιο, χώρες μικρότερες από την Ελλάδα, εξασφάλισαν μεγαλύτερα ποσά. Πως ενισχύεται μόνο το 1/6 από τους 300.000, των οποίων οι συντάξεις εκκρεμούν. Επέκρινε επίσης την κυβέρνησης για την ενίσχυση της Aegean και της Τράπεζας Πειραιώς «χωρίς ανταλλάγματα για το Δημόσιο». Αναφερόμενος στο σχέδιο Πισσαρίδη, το χαρακτήρισε «νεοφιλελεύθερη πρόταση παλαιάς κοπής» όπου διευρύνονται οι ανισότητες , εκχωρείται η ασφάλιση στον ιδιωτικό τομέα, το 8ωρο γίνεται λάστιχο και καθιερώνεται η απλήρωτη υπερωρία. Ζήτησε να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι ταχυμεταφορείς. Για την κατάσταση της πανδημίας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «έχει χάσει τον έλεγχο»: «Μείνατε» είπε, να ξορκίζετε στα λόγια ένα δεύτερο lock down, ενώ «στην Βόρεια Ελλάδα ο κόσμος έχει λυγίσει και οι ευθύνες σας είναι μεγάλες».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Λοβέρδος, αναφερόμενος στις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση, είπε πως το κόμμα του «έρχεται στην συζήτηση αυτή από θέση ισχύος, γιατί όλες οι μεγάλες αλλαγές που αφορούν την κοινωνική πολιτική είναι έργα και πολιτικά τέκνα του ΠΑΣΟΚ». Σχολιάζοντας τις αναφορές του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τους «αδύναμους» συμπολίτες μας, είπε πως «το σημαντικότερο μέτρο που ελήφθη ποτέ ήταν το ΕΚΑΣ, που συμπλήρωνε το μηνιαίο και όχι το ετήσιο εισόδημά των χαμηλοσυνταξιούχων, με ένα ποσό που καθιστούσε την ζωή τους αξιοπρεπή». Αναφέρθηκε στις τροπολογίες που έχει καταθέσει το κόμμα του προκειμένου να ενταχθούν οι νοσηλευτές των δημόσιων νοσοκομείων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, θυμίζοντας παράλληλα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνούσε πριν λίγο καιρό δεν το έκανε, ενώ όταν εκείνος ήταν υπουργός Υγείας ενέταξε στα ανθυγιεινά επαγγέλματα τους νοσηλευτές των ιδιωτικών νοσοκομείων και είχε προτείνει στον τότε υπουργό Οικονομικών, να κάνει το ίδιο και για τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία. Επίσης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην τροπολογία του ΚΙΝΑΛ, με την προταση να εκπροσωπείται η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στο ΔΣ του ΟΑΕΔ με ένα μέλος, και να έχει πόρους από τον ΟΑΕΔ.

Κόντρα Πέτσα - ΣΥΡΙΖΑ

"Και όμως δεν είναι fake news! Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα καταψήφισε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών! Δηλαδή, είπε όχι στην αύξηση των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων! Είπε όχι στην αύξηση της απασχόλησης! Είπε όχι στη μείωση της ανεργίας! Οι πολίτες κρίνουν και εμείς συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις για να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη" τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται «Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη καθ΄ όλη τη διάρκεια της πανδημίας αντί να επιδοτεί την εργασία επιδοτεί την ανεργία. Αντί να παρέχει ουσιαστική οικονομική στήριξη σε εργαζόμενους και μικρούς επιχειρηματίες τους αφήνει αβοήθητους να πολλαπλασιάζονται τα χρέη τους. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αρνείται να αναλάβει εξ ολοκλήρου το δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους των πληττόμενων επιχειρήσεων. Και δεν υιοθετεί την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για καταβολή εισοδήματος έκτακτης ανάγκης σε οικογένειες που έχουν έστω και έναν άνεργο. Αντί για όλα αυτά, με ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα έφερε στη Βουλή μια ελάχιστη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία ισοδυναμεί με ψίχουλα για τα νοικοκυριά. Επιβαρύνει όμως σημαντικά τα προγράμματα στήριξης του ΟΑΕΔ, υπέρ εργαζομένων και ανέργων. Στην πραγματικότητα από την μια τσέπη δίνει ελάχιστα και από την άλλη τσέπη παίρνει πολλά από όσους πλήττονται περισσότερο αυτή την εποχή. Ο κ. Πέτσας ας αφήσει τους πανηγυρισμούς ότι δήθεν η κυβέρνηση αυξάνει τις αποδοχές των εργαζομένων. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Ας δουν την πραγματικότητα στην οποία την έχουν αφήσει οι πολιτικές τους να περιπέσει και ας υιοθετήσουν επιτέλους τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για να προλάβουμε να σώσουμε ό,τι μπορεί να σωθεί, έστω και τώρα».