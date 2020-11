Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4: οι ΚΑΔ με τους περισσότερους δικαιούχους

Μέσα σε πέντε ημέρες από το άνοιγμα των αιτήσεων έχουν γίνει δύο καταβολές ποσών, το 50% των οποίων δεν θα επιστραφεί στο Κράτος.

Σε δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, αναφορικά με την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, αναφέρεται:

«Πιστώθηκε σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 143.169 δικαιούχων του 4ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ποσό ύψους 700,3 εκατ. ευρώ. Έτσι, σε λιγότερο από μία εβδομάδα από την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει τη χρηματοδότηση ανέρχεται σε 222.173, στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση ενίσχυση ύψους 1,12 δισ. ευρώ.

Αποδεικνύεται έτσι, έμπρακτα, ότι η Κυβέρνηση στηρίζει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τις επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και να ανακάμψουν, όσο γίνεται πιο γρήγορα.

Η στήριξη αυτή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, αφορά κατά κύριο λόγο πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως είναι, ενδεικτικά, καφετέριες, ταξί, εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, καφενεία, σχολικά κυλικεία, αλλά και ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία, καταστήματα λιανικού εμπορίου, κομμωτήρια, καθώς και δικηγόρους, λογιστές, και φροντιστήρια. Συγκεκριμένα, οι 10 ΚΑΔ με τον μεγαλύτερο αριθμό ωφελουμένων από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, μέχρι σήμερα, είναι:

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετερία, 5.605 ωφελούμενοι Υπηρεσίες ταξί ή αγοραίων, με οδηγό ιδιόκτητη, 4.644 ωφελούμενοι Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου, 3.750 ωφελούμενοι Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου), 3.575 ωφελούμενοι Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία, 3.569 ωφελούμενοι Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο/ταβέρνα, 3.519 ωφελούμενοι Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ-μπαρ, 3.445 ωφελούμενοι Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, 3.310 ωφελούμενοι Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων, 2.991 ωφελούμενοι Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, 2.739 ωφελούμενοι.

Ενώ, σε ό,τι αφορά στη γεωγραφική κατανομή της χρηματοδότησης, η κάλυψη είναι πανελλαδική, αλλά στοχευμένη. Ώστε το μεγαλύτερο κομμάτι της κατευθύνεται σε γεωγραφικές περιοχές που επλήγησαν εντονότερα από τον κορονοϊό.

Συγκεκριμένα, εάν εξαιρέσουμε την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οι περιοχές στις οποίες έχουν διατεθεί τα υψηλότερα ποσά χρηματοδοτικής ενίσχυσης είναι:

η Κρήτη με 99,6 εκατ. ευρώ,

οι Κυκλάδες με 58,7 εκατ. ευρώ,

τα Επτάνησα με 56 εκατ. ευρώ, και

τα Δωδεκάνησα με 50,1 εκατ. ευρώ.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσουν να ανταποκρίνονται, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, δρώντας έγκαιρα, συστηματικά και με κοινωνική δικαιοσύνη».