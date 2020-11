Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Διάβασέ μου το...

Η φαινομενική ηρεμία των πρωινών ωρών σήμερα θα μπορούσε να μοιάζει με την ηρεμία της φύσης πριν από έντονα καιρικά φαινόμενα.

ΚΡΙΟΣ: Η μέρα σήμερα δεν θα μπορούσε να μην είναι έντονη για σας. Η ευέξαπτη φύση σας δεν συγκρατείται ποτέ και αυτό έχει δύο όψεις. Η μία σας φέρνει στο κέντρο του παιχνιδιού χρήζοντάς σας νικητή και η άλλη στο κέντρο των διαφωνιών, ίσως με τον ίδιο τίτλο. Αν δεν αποφύγετε τις εντάσεις σήμερα τότε καλά θα ήταν να μην παρασυρθείτε από τα λόγια σας και χάσετε το δίκιο σας. Το ταίρι σας μπορεί και έχει την διάθεση για να σας υποστηρίξει.

ΤΑΥΡΟΣ: Πραγματικά έχετε μαζέψει αρκετά που θα μπορούσαν να σας φέρνουν σε απόσταση αναπνοής από μια καθαρά λεκτική έκρηξη που θα έβρισκε τον ταυρίσιο σας θυμό εντελώς ανεξέλεγκτο. Οι άνθρωποι που σχετίζεστε σε καθημερινό επίπεδο μαζί τους γνωρίζουν κάτι τέτοιες εκρήξεις που γίνονται μόνο όταν οι καταστάσεις σας ξεπερνάνε. Αν σήμερα νοιώθετε κάπως έτσι καλό θα ήταν να σκεφτείτε πριν πράξετε. Εμπιστευτείτε το ταίρι σας που μπορεί να σας δώσει μια πιο ξεκάθαρη οπτική.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Οι απερίσκεπτες ενέργειες των φίλων σας σήμερα θα μπορούσαν να σας βάλουν σε εντάσεις στον χώρο της δουλειάς σας και αυτό είναι κάτι που προφανώς αναστατώνει την ηρεμία της καθημερινότητάς σας. Καλό θα ήταν σήμερα να μην αφήσετε περιθώρια ξεχωρίζοντας τους φίλους από τα εργασιακά σας… προφυλάσσοντας έτσι τον εαυτό σας. Το ταίρι σας προωθώντας την καριέρα σας έχει λόγο στη ζωή και στην καθημερινότητά σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με την ένταση που υπάρχει στον εργασιακό στίβο δεν είναι δυνατόν να αποφύγετε κάποιες προστριβές λόγω ανταγωνισμού με τους συνεργάτες σας. Όσο και αν σας στενοχωρεί αυτό, γιατί πάντα έχετε την τάση τους άμεσα εμπλεκόμενους ανθρώπους μαζί σας να τους θεωρείτε οικογένεια, θα πρέπει να αποδεχθείτε πως κάποιες συνεργασίες και συνεταιρισμοί όταν δεν αποδίδουν είναι μοιραίο να εκλείψουν. Ερωτικά μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς…

ΛΕΩΝ: Η εργασία σας είναι αρκετά απαιτητική και όσο και να μην θέλετε να το παραδεχθείτε έρχονται ώρες που δεν αισθάνεστε απόλυτα βέβαιοι για το αν οι στόχοι σας είναι πια εφικτοί. Για κάθε προσπάθεια περαιτέρω καλό θα ήταν να είχατε και τη στήριξη της οικογένεια σας, κάτι που δεν είναι απόλυτα εφικτό πάντα. Φανείτε διαλλακτικοί και εμπιστευτείτε τις δυνάμεις σας παρά τις αντιξοότητες. Ο ερωτικός τομέας σας δίνει δύναμη.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Όσο και αν προσπαθείτε να κερδίσετε χρόνο και έδαφος, μιας και ποτέ δεν είστε σε διάθεση αντιπαραθέσεων, πάντα τα γεγονότα σας φέρνουν προ τετελεσμένων. Σήμερα η μέρα έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει την ευκαιρία να λύσετε αυτά που αναβάλετε εδώ και καιρό. Θα μπορούσατε, ειδικά σήμερα, με το χαμόγελο και τη δίκαιη σκέψη σας να διευθετήσετε χρόνιες καταστάσεις! Αν όμως όλα που έρχονται μπροστά σας για επίλυση αναφέρονται στο παρελθόν μη διστάσετε να τους γυρίσετε την πλάτη και να κοιτάξετε το δικό σας μέλλον.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η καθημερινότητά σας έχει μια ατμόσφαιρά ηλεκτρισμένη που θα μπορούσε να φέρει εντάσεις λειτουργώντας και στον χώρο εργασίας σε επικοινωνιακούς διαπληκτισμούς με τους συναδέλφους και στο χώρο του σπιτιού όπου οι γείτονες θα μπορούσαν να σας πιέσουν επίσης με μια αντίθετη γνώμη από τη δική σας. Πριν εμπλακείτε σε εντάσεις καλύτερα θα ήταν να εξετάσετε τα κίνητρα και των δύο πλευρών με ορθή λογική. Τα συναισθηματικά φορτισμένα λόγια αφήστε τα για το ταίρι σας που… θα τα εκτιμήσει.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Οι διαπληκτισμοί με το ταίρι σας ίσως και να έχουν ένα ενδιαφέρον καθώς με τις τριβές οι άνθρωποι γνωρίζονται καλύτερα. Ο στόχος σε κάθε περίπτωση είναι να γνωρίσουμε τις αδυναμίες μας και τα προτερήματα του άλλου μέσα από την γνωριμία με τον ίδιο μας τον εαυτό. Η μέρα σας σήμερα προσφέρει τις ανάλογες ευκαιρίες για μια εκ βαθέων γνωριμία. Επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες κάνοντας τις συγκρούσεις εποικοδομητικό διάλογο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η σημερινή μέρα έχει την τάση να αναμοχλεύει τα ζητήματα του σπιτιού και της οικογένειας. Καλό θα ήταν μέσα στο κλίμα μιας γενικότερης αλλαγής που βιώνετε προσωπικά το τελευταίο διάστημα να μεταμορφώσετε και τον τρόπο της επικοινωνίας σας με τα μέλη της οικογένειας. Πολλές φορές βγάζετε έναν απόλυτο τρόπο σκέψης που μπορεί μεν να είναι δίκαιος αλλά τις περισσότερες φορές ίσως λίγο μονοδιάστατος. Στα ερωτικά δεν υπάρχει σταθερότητα, προφανώς γιατί αυτό επιθυμείτε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η μέρα σας σήμερα μιλά για επικοινωνιακές εντάσεις μα αυτό είναι κάτι συνηθισμένο για σας που το μόνο σας παράπονο είναι ότι οι άνθρωποι γύρω σας δεν μπορούν να σας καταλάβουν. Υπάρχουν και για σας μεγάλες αλλαγές που συντελούνται αυτό το διάστημα αλλάζοντας την κοσμοθεωρία σας μα δεν είστε οι μόνοι. Στα ερωτικά σας υπάρχει η κατανόηση από τον σύντροφό σας και αυτό είναι που σας δίνει δύναμη.

ΙΧΘΥΕΣ: Κάποιες οικονομικές απώλειες ή δυσχέρειες θα μπορούσαν να σας αποσυντονίσουν σήμερα και παράλληλα να σας δημιουργήσουν μια αναστάτωση στα περιέργως καλά τακτοποιημένα οικονομικά σας πλάνα. Θα μπορούσατε να θορυβηθείτε με την ιδέα ότι ένα όνειρο ή ένας πολύ σημαντικός σας στόχος κινδυνεύει να μην πραγματοποιηθεί αλλά αν σκεφτείτε ψύχραιμα θα δείτε πως πάντα υπάρχει κάποιο εναλλακτικό σχέδιο. Τα ερωτικά είναι ένα θέμα που σήμερα καίει.

Πηγή: astrologos.gr