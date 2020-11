Αθλητικά

Τριήμερο πένθος στην Αργεντινή για τον Ντιέγκο Μαραντόνα

Όλος ο κόσμος θρηνεί για το χαμό του θρύλου του ποδοσφαίρου. Η αντίδραση του Προέδρου της Αργεντινής.

Η σορός του Ντιέγκο Μαραντόνα θα μεταφερθεί το πρωί στην Casa Rosada (έδρα της κυβέρνησης της Αργεντινής), όπως αναφέρει η εφημερίδα της Αργεντινής Clarin, σύμφωνα με πληροφορίες από την κυβέρνηση.

Η κηδεία του θα γίνει στο ίδιο παρεκκλήσι, όπου είχε γίνει και πριν από δέκα χρόνια η κηδεία του πρώην προέδρου της χώρας Νέσορ Κίρχνεν. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Αργεντινής, Αλμπέρτο Φερνάντες είπε ότι αισθάνεται «πολύ θλίψη» για τον θάνατο του Μαραντόνα.

«Δούλευα με τον Σαντιάγκο Καφιέρο (προϊστάμενος του προσωπικού του) όταν μου το είπαν. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι συντετριμμένος. Είναι τα χειρότερα νέα που μπορεί να ακούσει ένας θαυμαστής της Αργεντίνος Τζούνιορς. Το αγαπάμε. Προσπαθούμε να μιλήσουμε με την οικογένεια. Θα δούμε. Μεγάλη η θλίψη», είπε.

Ο πρόεδρος θα διατάξει τρεις ημέρες εθνικού πένθους και ανακοινώθηκε ότι ανέστειλε τις δραστηριότητές του που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη, στη Σάντα Φε και για την Παρασκευή, στο Τσάκο, ενώ δεν αποκλείεται να συμμετέχει στην κηδεία του κορυφαίου ποδοσφαιριστή.

Ο Ντιέγκο Αρμαντο Μαραντόνα πέθανε την Τετάρτη από καρδιακή προσβολή στη γειτονιά του Σαν Αντρέ, στην περιοχή Τίγκρε του Μπουένος Αιρες, όπου είχε εγκατασταθεί πριν από λίγες μέρες μετά την επέμβαση στο κεφάλι του. Στις 30 Οκτωβρίου, έγινε 60 ετών.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ανακοινωθούν καθώς η σορός του υποβλήθηκε σε νεκροψία-νεκροτομή.