Life

“The 2Night Show”: η Θεοδώρα Ράσελ χορεύει τσιφτετέλι και σκανδαλίζει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εξομολόγηση του νεαρού μοντέλου, που προκάλεσε πανικό με τις καυστικές δηλώσεις της, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.