Οικονομία

Σταμπουλίδης στον ΑΝΤ1: δεν θα υπάρξει καμία δραστηριότητα τη Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα ανοίξει αγορά, πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις και τι θα ισχύσει για τις μετακινήσεις από νομό σε νομό. Οι απαντήσεις του ΓΓ Εμπορίου.

«Εφόσον οι ειδικοί δώσουν το σήμα και τα εργαλεία, τότε θα υπάρξει επανεκκίνηση. Οποιαδήποτε επανεκκίνηση όμως, θα γίνει κάτω από κανόνες», ξεκαθάρισε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης τόνισε πως είναι ξεκάθαρο πως «την προσεχή Δευτέρα δε θα λειτουργήσει καμία δραστηριότητα», επεσήμανε ωστόσο ότι, «όλοι θα προλάβουν να προετοιμαστούν».

Ερωτηθείς για τη διατήρηση του μέτρου των sms για τη μετακίνηση, απάντησε πως «είναι εκ των προτέρων μια επιλογή περιορισμού, όμως οι περιορισμοί δε θα αρθούν όλοι» και εξήγησε πως «σίγουρα θα υπάρξει ένα πακέτο μέτρων».

Όσο αφορά όμως, στο πλαίσιο των μέτρων, είπε πως «αυτήν τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποιο πρακτικό της Επιτροπής» και τόνισε πως «ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα επόμενα στάδια».

Σε ερώτηση για το αν θα ανοίξουν τα κομμωτήρια μαζί με την υπόλοιπη αγορά, απέφυγε να απαντήσει, είπε όμως ότι ξεκάθαρα «τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στο πρώτο στάδιο της καραντίνας απέδωσαν» αναφέροντας ότι ειδικά «κλάδοι όπως τα κομμωτήρια τήρησαν τους κανόνες».

«Δεν είναι λογική να τρέξουμε στη ‘γραμμή τερματισμού’ και μετά να γυρίσουμε», παρομοίωσε το πισωγύρισμα στην αύξηση των κρουσμάτων.

Ο ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή έκανε επιπλέον σαφές ότι, δεν θα επιτραπεί η μετακίνηση από νομό σε νομό».

Σχετικά με τον τρόπο που θα υπάρξει επανεκκίνηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής υπογράμμισε πως «δεν θα κάνουμε πιο δύσκολη τη ζωή των πολιτών» και παρατήρησε πως «αυτές τις μέρες υπάρχει μεγάλη κινητικότητα των αγορών μέσω διαδικτύου».

Τέλος, αναφορικά με το “click away”, την αγορά μέσω διαδικτύου και την εν συνεχεία παραλαβή του προϊόντος από το κατάστημα με ραντεβού, είπε πως «είναι μέθοδος που δε χρειάζεται καν θεσμοθέτηση, αλλά θα είναι ένα μέτρο που θα είναι συμπληρωματικό».