Life

“The 2Night Show”: ο Αντώνης Καλομοιράκης στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μίλησε για τη συνεργασία του με τον Χάρη Ρώμα στο “Καφέ της Χαράς” και εξηγεί πόσο τον έχει βοηθήσει το παρουσιαστικό του.