Κορονοϊός: Εκατομμύρια Αμερικανοί ταξίδεψαν για την Ημέρα των Ευχαριστιών

Αψήφησαν τις εκκλήσεις των επιστημόνων για τον κίνδυνο ραγδαίας εξάπλωσης του ιού.

Εκατομμύρια Αμερικανοί αψήφησαν τις εκκλήσεις ειδικών και αξιωματούχων σε όλα τα επίπεδα να μείνουν σπίτι, να μην ταξιδέψουν για τη γιορτή των Ευχαριστιών εν μέσω της έξαρσης της πανδημίας του νέου κορονοϊού, την ώρα που η έναρξη του εμβολιασμού στη χώρα απέχει μερικές εβδομάδες.

Ο εκλεγμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ένωσε τη φωνή του με όσους απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να μείνουν ασφαλείς, να αποφύγουν τις μεγάλες οικογενειακές συγκεντρώσεις, να φορούν μάσκες και να τηρούν τη λεγόμενη κοινωνική απόσταση. «Ξέρω ότι μπορούμε και ότι θα νικήσουμε αυτόν τον ιό», είπε ο Μπάιντεν σε ομιλία του σε σχεδόν άδειο θέατρο στην πόλη Ουίλμινγκτον, στην πολιτεία Ντέλαγουερ, με ακροατήριο μερικά μέλη της ομάδας του και δημοσιογράφους, που φορούσαν μάσκες και τηρούσαν αποστάσεις. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν φορούσε μάσκα. «Η ζωή θα επιστρέψει στην ομαλότητα. Σας το υπόσχομαι. Θα γίνει», είπε ο 78χρονος Μπάιντεν, προσθέτοντας πως η πανδημία «δεν θα κρατήσει για πάντα».

Οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19, της νόσου που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, ξεπέρασαν τους 2.000 την Τρίτη, για πρώτη φορά από τον Μάιο, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters. Την Τετάρτη, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία έφθασε τους 88.000, επίπεδο που αποτελεί ρεκόρ. Η χώρα έχει καταγράψει 2,3 εκατομμύρια κρούσματα του SARS-CoV-2 μέσα σε δύο εβδομάδες.

Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων συνήθως ακολουθείται από αύξηση των θανάτων μερικές εβδομάδες μετά. Την Τρίτη, οι θάνατοι έφθασαν τους 2.157 - με άλλα λόγια καταγραφόταν ένας κάθε 40 δευτερόλεπτα - ενώ οι μολύνσεις ήταν περίπου 170.000, καθώς εκατομμύρια πολίτες, αψηφώντας τις συστάσεις, ταξίδεψαν.

Περίπου ένα εκατομμύριο επιβάτες πέρναγαν ημερησίως από τους ελέγχους ασφαλείας των αμερικανικών αεροδρομίων την περασμένη εβδομάδα. Ο αριθμός που καταγράφηκε την Κυριακή (1,047 εκατ.) είναι ο υψηλότερος από τον Μάρτιο, όταν ακόμη η πανδημία μόλις είχε εκδηλωθεί και άρχιζε να εξαπλώνεται στις ΗΠΑ.

Η Νταλίσα Ροντρίγκες, 33χρονη εκπαιδευτικός, πήγε στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης για να πάρει μια πτήση για το Τέξας χθες. «Το ξέρουμε ότι υπάρχει κίνδυνος αλλά θέλουμε να δούμε την οικογένεια, έχει περάσει πολύς καιρός», εξήγησε.

Ο Δρ. Άντονι Φάουτσι, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Μολυσματικών Ασθενειών, προέτρεψε τους πολίτες να φροντίσουν οι οικογενειακές συγκεντρώσεις για τη γιορτή των Ευχαριστιών να είναι όσο πιο μικρές γίνεται και να τηρούν τις συστάσεις, να «αντέξουν λίγο ακόμα». «Αν κάνουμε αυτά τα πράγματα, θα το ξεπεράσουμε όλο αυτό. Αυτή είναι η τελευταία μου παράκληση πριν από τη γιορτή», είπε ο Φάουτσι σε πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου ABC News.

Ο Λουκ Μπερκ, που σπουδάζει στο Syracuse University στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, σκόπευε να πάει να περάσει τη γιορτή με την οικογένειά του στην πολιτεία Νιού Τζέρσεϊ ώσπου ο συγκάτοικός του διαγνώστηκε πως έχει μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό την περασμένη εβδομάδα. «Λυπάμαι που δεν θα είμαι με τους γονείς μου, αλλά αυτό είναι το σωστό», είπε ο Μπερκ.

Στη Νέα Υόρκη, στα εξεταστικά κέντρα οι ουρές εκτείνονταν σε τετράγωνα ολόκληρα, στην Αστόρια, στο Κουίνς, στο Μπρούκλιν, από τις 08:00.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Άντριου Κουόμο, ο οποίος δέχθηκε επικρίσεις διότι είπε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό πως κάλεσε την 89χρονη μητέρα του και τις δύο κόρες του στο Όλμπανι για να περάσουν μαζί τη γιορτή, ανέκρουσε στο μεταξύ πρύμνα. «Αυτή δεν είναι μια φυσιολογική γιορτή των Ευχαριστιών και το να παριστάνουμε πως είναι αποτελεί άρνηση της πραγματικότητας» και των συστάσεων «κάθε ειδικού σε θέματα δημόσιας υγείας στη χώρα μας», εξήγηξε ο Κουόμο, απευθύνοντας νέα έκκληση στους κατοίκους της μητρόπολης να μείνουν σπίτι.

Τα πρώτα εμβόλια ενδέχεται να απέχουν μερικές εβδομάδες. Ο ομοσπονδιακός οργανισμός τροφίμων και φαρμάκων (FDA) αναμένεται να αποφασίσει τη 10η Δεκεμβρίου εάν θα εγκρίνει την επείγουσα χρήση της Pfizer. Ένα δεύτερο εμβόλιο, αυτό της Moderna, επίσης ενδέχεται να έχει εγκριθεί μέσα σε εβδομάδες, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας των Άλεξ Αζάρ.

Το σχέδιο της κυβέρνησης του απερχόμενου προέδρου, του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπει τη διανομή 6,4 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων σε όλη τη χώρα αμέσως μόλις πιστοποιηθούν και εγκριθούν.