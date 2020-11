Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: Το λιανεμπόριο να ανοίξει με ραντεβού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέτρα έχουν αρχίσει να αποδίδουν, ωστόσο προειδοποιεί πως δεν πρέπει να χαλαρώσουμε όταν αρχίσει η σταδιακή άρση του lockdown.