Ο Αnt1news.gr συμμετέχει στην στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ

Η ΕΣΗΕΑ κήρυξε στάσης εργασίας σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο Ant1news.gr συμμετέχει στην στάση εργασίας που κήρυξε για σήμερα η ΕΣΗΕΑ.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνεργαζόμενων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ (ΕΣΗΕΑ, ΕΣΠΗΤ, ΕΠΗΕΑ, ΕΠΗΕΘ, ΕΤΗΠΤΑ, ΕΤΕΡ, ΕΦΕ) και των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών σωματείων της ΕΡΤ (ΠA. ΣY. MH. TE, Ε.Ε. ΕΡΤ), συντασσόμενα με τους εργαζόμενους που αγωνίζονται για τη στήριξη της δημόσιας υγείας, τα εργασιακά και οικονομικά δικαιώματά τους, που κινδυνεύουν εν μέσω της συνεχιζόμενης και επιδεινούμενης υγειονομικής κρίσης, αποφάσισαν την κήρυξη 2ωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 και από ώρα 11.00-13.00 σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα, περιοδικές εκδόσεις, ραδιοτηλεοπτικά, διαδικτυακά και ιστοσελίδες), ΕΡΤ, ΓΓΕΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, δημοτικά ραδιόφωνα, Γραφεία Τύπου.

ΕΝΩΝΟΥΜΕ τη φωνή μας με όλους τους εργαζόμενους που αγωνίζονται την ίδια μέρα.

ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ ενάντια σε όλες τις αντεργατικές αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις και σε όλες τις παρεμβάσεις που, εν μέσω των οδυνηρών, διαλυτικών εργασιακών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της πανδημίας, υπονομεύουν ακόμη περισσότερο τη ζωή, την ασφάλιση, τα δικαιώματα και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες των εργαζομένων.

ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΗΝΥΟΥΜΕ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ :

Στήριξη και ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας, όπου απαιτηθεί για να αντιμετωπιστεί η πανδημία.

Ενίσχυση του ΕΔΟΕΑΠ, για τη στήριξη της ενημέρωσης, προκειμένου να διενεργεί εβδομαδιαία τεστ για τον κορωνοιό, ιδιαίτερα σε όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης.

Τασσόμαστε υπέρ της επιδότησης της εργασίας και όχι υπέρ της επιδότησης της αναστολής της εργασίας γιατί η ενημέρωση, ιδιαίτερα τώρα, εν μέσω πανδημίας, δεν μπαίνει σε αναστολή.

Οι δημοσιογράφοι, οι τεχνικοί, διοικητικοί και όλοι οι άνθρωποι της ενημέρωσης με ενιαία φωνή αντιτασσόμαστε σε κάθε απόπειρα μείωσης του αριθμού των εργαζομένων στα τηλεοπτικά κανάλια. Αντιτασσόμαστε ακόμη στο χτύπημα των εργασιακών μας δικαιωμάτων με πρόσχημα την κρίση ενώ οι καναλάρχες καρπώνονται όλο και περισσότερα χρήματα από την πολιτεία.

Η κρίση και η πανδημία κάνουν ακόμη πιο επιτακτική την στήριξη του έντυπου Τύπου από την πολιτεία με διαφάνεια και ισοτιμία, προς όφελος των εργαζομένων και των ασφαλιστικών Ταμείων και όχι για να καταλήξουν οι οικονομικές ενισχύσεις στη τσέπη ορισμένων εργοδοτών.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ και των σωματείων της ΕΡΤ καλούν όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν

στην 2ωρη στάση εργασίας της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου 2020

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ