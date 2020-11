Πολιτισμός

Πέθανε η Εύα Κοταμανίδου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός με τη μακρά πορεία.

Η σπουδαία ηθοποιός Εύα Κοταμανίδου έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών. Την είδηση γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας.

Η Εύα Κοταμανίδου γεννήθηκε το 1936 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σπούδασε στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν και έγινε γνωστή ως η πρωταγωνίστρια του Θεόδωρου Αγγελόπουλου με τις ερμηνείες της στις ταινίες Ο Θίασος, Μεγαλέξαντρος, Τοπίο στην ομίχλη και Το βλέμμα του Οδυσσέα.

Είχε μακρά πορεία στο θεατρικό σανίδι, ενώ εμφανίστηκε και στην τηλεόραση.

Το 1989, στις εκλογές του Ιουνίου και του Νοεμβρίου, εξελέγη βουλευτής με τον Συνασπισμό. Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012 ήταν υποψήφια βουλευτής Επικρατείας με την Δημοκρατική Αριστερά.