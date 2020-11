Life

“Η Φαμίλια”: Απαντήσεις σε φλέγοντα ερωτήματα στο επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται απόψε στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

Ένα ζευγάρι + τέσσερα παιδιά + δύο πεθερές + δύο κολλητοί φίλοι = ; Γι’ αυτή την εξίσωση δεν χρειάζεται μαθηματικός αλλά… ψυχολόγος!

Τι θα δούμε απόψε στις 21:00

«Όρια, ψέματα και καλές προθέσεις…»

Με αφορμή ένα ατύχημα που έχει η Μαίρη στην προσπάθειά της να αποφύγει να πατήσει κάποια... μυρμήγκια, το ζευγάρι συζητάει με τον οικογενειακό σύμβουλο πώς οι καλές προθέσεις μπορούν να σου γυρίσουν μπούμερανγκ, τόσο με τους φίλους, όσο και μέσα στην ίδια σου την οικογένεια. Πώς μπορείς να αποτρέψεις κάτι τέτοιο; Πόσο εύκολο είναι να βάλεις όρια στα παιδιά, στους γείτονες, στους κολλητούς και φυσικά στις πεθερές; Και όταν χρησιμοποιείς μικρά, αθώα ψέματα, για να βάλεις αυτά τα όρια, πού μπορεί να σε οδηγήσουν αυτά; Ο Γιάννης και η Μαίρη θα το ανακαλύψουν, την ώρα που άλλο ένα φλέγον ερώτημα πρόκειται να απαντηθεί στη σημερινή συνεδρία: Πόσο ΜΩΡΟ είναι πραγματικά ο Γιάννης;

«Η Φαμίλια»: Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1

#HFamilia

Gallery