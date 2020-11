Πολιτική

Monocle: Η Ελλάδα μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη soft power

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα εύσημα στην Ελλάδα για μια σειρά χειρισμών, από την οικονομία έως και τη διπλωματία, δίνει το βρετανικό περιοδικό.

Ανάμεσα στις χώρες του κόσμου με τη μεγαλύτερη ήπια ισχύ (soft power) κατατάσσει την Ελλάδα το βρετανικό περιοδικό Monocle στην έντυπη έκδοσή του για το Δεκέμβριο του 2020 και τον Ιανουάριο του 2021 που κυκλοφορεί σήμερα. Σημειώνει μεταξύ άλλων ότι, παρά την πανδημία, η Ελλάδα παραμένει στο δρόμο της οικονομικής ανάκαμψης και επισημαίνει ότι επιστράτευσε την ενεργητική διπλωματία για ν’ αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την τουρκική προκλητικότητα.

Στη λίστα φιγουράρουν χώρες όπως η Γερμανία, η Νότια Κορέα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Ταϊβάν, η Ελβετία, η Νέα Ζηλανδία, η Σουηδία και ο Καναδάς. Η Ελλάδα κατατάσσεται έτσι στην ένατη θέση παγκοσμίως και οι θετικές παρατηρήσεις αφορούν εκτός από την οικονομία και τα ελληνοτουρκικά στον επιτυχημένο τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την πανδημία και την αντιστροφή του brain drain. Ο τίτλος που αφιερώνεται στην Ελλάδα είναι ενδεικτικός: «Ένα έθνος που τα πάει καλά, κόντρα στις προσδοκίες». Ως ορόσημο της ήπιας ισχύος της χώρας καταγράφονται, μάλιστα, τα νησιά της, παρά το «χτύπημα» που υπέστη ο τουρισμός λόγω κορονοϊού.

Για την ελληνική οικονομία, το περιοδικό σημειώνει πως «η εκλογή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη αποδίδει ήδη καρπούς», ενώ αναφέρεται συμβολικά στην επιλογή του Στηβ Βρανάκη, πρώην επικεφαλής του δημιουργικού εργαστηρίου της Google, τον οποίο ο πρωθυπουργός όρισε ως επικεφαλής του δημιουργικού της κυβέρνησης για να βελτιώσει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Οι συντάκτες υπογραμμίζουν, επίσης, ότι η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε πτώση της ανεργίας το 2020, με κλάδους όπως αυτός της βιομηχανικής παραγωγής και της μεταποίησης να καταγράφουν ανοδικές τάσεις, ενώ σημειώνεται ότι «η Αθήνα βλέπει τους νέους της να επιστρέφουν από το εξωτερικό, με στόχο να δημιουργήσουν την επιχείρησή τους στα πάτρια εδάφη».

Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, στο άρθρο επισημαίνεται πως οι διεκδικήσεις της Τουρκίας για τα αποθέματα φυσικού αερίου και τα κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο κινητοποίησαν αποτελεσματικά την ελληνική διπλωματία. Γίνεται χαρακτηριστικά αναφορά στις επαφές του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια με τον Κύπριο και τον Ισραηλινό ομόλογό του και αξιωματούχους της ΕΕ.

Την ίδια στιγμή, ο χαρακτηρισμός της Ελλάδας ως δύναμης ήπιας ισχύος από το περιοδικό έχει ως αποτέλεσμα αναφορές και σε συμβολικές κινήσεις για την τόνωση του διεθνούς προφίλ της χώρας. Η πλέον χαρακτηριστική είναι η απόδοση της ελληνικής υπηκοότητας τιμής ένεκεν στον Τομ Χανκς και τη σύζυγό του, Ρίτα Γουίλσον. Όπως επισημαίνεται από τους συντάκτες, «αυτή ήταν μια πραγματικά έξυπνη κίνηση: το 2018, το ζευγάρι αποφάσισε να συγκεντρώσει χρήματα για να στηρίξει τα θύματα της φωτιάς στο Μάτι. Οι ελληνικές αρχές ανταπέδωσαν την γενναιοδωρία με την ελληνική υπηκοότητα. Μια απόφαση που έφερε αποτελέσματα, με τον Χανκς να μιλά με πολύ εγκωμιαστικά λόγια για την Ελλάδα κατά την ομιλία του στα Golden Globes τον Ιανουάριο».

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ίδιοι οι συντάκτες του περιοδικού τονίζουν πως η φετινή επιλογή της λίστας των χωρών με τη μεγαλύτερη ήπια ισχύ δεν ήταν εύκολη υπόθεση, δεδομένου πως η πανδημία δημιούργησε συνθήκες εσωστρέφειας με τα κλειστά σύνορα. Επίσης, ορισμένες κρίσιμες παράμετροι για την αξιολόγηση, όπως τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς – 18 για την Ελλάδα, περισσότερα από πολλές εκ των υπολοίπων χωρών της λίστας – υπέστησαν σοβαρό πλήγμα από την υστέρηση του τουρισμού. Ακόμη και ο αριθμός των μεταλλίων μιας χώρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες – ένας ακόμη δείκτης μέτρησης της ήπιας ισχύος – έλειψε από την αξιολόγηση, λόγω της αναβολής των Αγώνων του Τόκυο που προκάλεσε η πανδημία.