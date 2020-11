Οικονομία

FAZ για Ταμείο Ανάκαμψης: “Ο Μητσοτάκης μπορεί να γίνει πρότυπο στην ΕΕ”

Τι γράφει η γερμανική εφημερίδα για το ελληνικό σχέδιο αξιοποίησης των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Υπό τον νέο πρωθυπουργό η Ελλάδα δείχνει τον καλύτερο εαυτό της», γράφει σε σχόλιο της για το ελληνικό σχέδιο αξιοποίησης των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Σύμφωνα με τη FAZ, «η ελληνική κυβέρνηση μόλις παρουσίασε τα σχέδιά της για τη χρήση των πόρων από το σχεδιαζόμενο ευρωπαϊκό Ταμείο, την ώρα που η Ρώμη βρίσκεται ακόμη στη χάραξη γενικών γραμμών. Aκόμη πιο σημαντικό από την ταχύτητα είναι το γεγονός ότι το σχέδιο της Αθήνας είναι οικονομικά υγιές και αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες αδυναμίες της χώρας: το χαμηλό ποσοστό επενδύσεων, την έλλειψη ανταγωνιστικότητας, την ανάγκη αναπλήρωσης των κενών στην ψηφιοποίηση και την έλλειψη υποδομών για πράσινες επενδύσεις».

Στο πλαίσιο αυτό η γερμανική εφημερίδα υπογραμμίζει πως «έτσι τα σχέδια της Αθήνας δεν βοηθούν μόνο στην αντιμετώπιση της κρίσης του κορoνοϊού. Η Ελλάδα θα μπορούσε να βγει και από τη δική της εθνική κρίση, κυρίως επειδή σε αντίθεση με το παρελθόν, αυτή τη φορά οι κυβερνώντες πιστεύουν στις μεταρρυθμίσεις».

«Με το σχέδιο αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να γίνει πρότυπο στην ΕΕ. Μπροστά στο πρόγραμμά του οι αμφισβητίες δύσκολα μπορούν να αρνηθούν το νόημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο Μητσοτάκης θα μπορούσε ωστόσο να το παρουσιάσει στην Ευρώπη ακόμη καλύτερα», καταλήγει το σχόλιο της Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Πηγή: Deutsche Welle