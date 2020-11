Κοινωνία

Απεργιακές κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Στο κέντρο της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη συγκεντρώθηκαν οι συμμετέχοντες στην απεργία που προκήρυξαν για σήμερα η ΓΣΕΕ –ΑΔΕΔΥ.

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι από το πρωί ακινητοποιημένα, με τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ να είναι τα μόνα που μαζί με τον Προαστιακό, λειτουργούν στην Αθήνα. Δεμένα είναι και τα πλοία στα λιμάνια της χώρας, όμως οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά.

Τα συνδικάτα συγκεντρώθηκαν στο υπουργείο Εργασίας και από εκεί έκαναν πορεία προς τα Βουλή, τηρώντας τα μέτρα και τις αποστάσεις και υπό τη διακριτική πορεία των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Παρέμβαση με τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών και Συνδικάτων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας. Οι απεργοί «ένωσαν τη φωνή τους» με τους γιατρούς και υγειονομικούς που βρίσκονται στη πρώτη γραμμή της μάχης και απαιτούν πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, υπογραμμίστηκε ότι οι εργαζόμενοι απαιτούν εδώ και τώρα μέτρα προστασίας της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων τους και να μην κατατεθεί το «νομοθετικό έκτρωμα» της κυβέρνησης, όπως επεσήμαναν.

Επίσης, τονίστηκε ότι η «απεργία είναι απάντηση στη καταστολή και τη βία της κυβέρνησης» και, όπως σημειώθηκε, «ούτε φιμωνόμαστε, ούτε σταματάμε».

Οι εργαζόμενοι στον Τουρισμό και Επισιτισμό συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαυθμώνος και έκαναν μοτοπορεία προς τη Βουλή.

Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό ζητούν «να μην μπουν σε καραντίνα τα εργασιακά τους δικαιώματα και να τηρούνται τα μέτρα υγιεινής στους χώρους εργασίας τους», επισημαίνοντας παράλληλα πως «οι μισθοί τους θα πρέπει να είναι αξιοπρεπείς». Παράλληλα, επιμένουν για τη σοβαρότητας της υγειονομικής κρίσης, εκφράζοντας φόβους για τις νέες συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να εργαστούν.

Προσλήψεις ζητούν οι εργαζόμενοι στην Υγεία

Με κύρια αιτήματα τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο σύστημα υγείας, την άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα, τη διενέργεια μαζικών τεστ για την Covid και τη χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εργαζόμενοι των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο πλαίσιο της σημερινής πανελλαδικής απεργίας. Επίκεντρο των κινητοποίησε ων της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) ήταν η πύλη του Ιπποκρατείου.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΝΙΘ, Γιάννης Κούτρας, δήλωσε ότι οι κλινικές Covid σε όλα τα νοσοκομεία της πόλης είναι γεμάτες και ότι σε κάθε εφημερία γίνονται πάρα πολλές εισαγωγές. Επισήμανε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή υπολειτουργούν όλα τα τμήματα των νοσοκομείων και ότι υπάρχουν καθημερινά δεκάδες κρούσματα στους εργαζόμενους.

Αναφερόμενος, δε, στην επίταξη των ιδιωτικών κλινικών για τη νοσηλεία περιστατικών Covid και τις μετακινήσεις προσωπικού δημοσίων νοσοκομείων σ' αυτές, είπε: «Η δήθεν επίταξη σημαίνει στην πράξη επίταξη του δημόσιου τομέα από τον ιδιωτικό. Η κυβέρνηση βάζει τους εργαζόμενους του δημόσιου συστήματος υγείας να δουλέψουν για τον ιδιωτικό τομέα υγείας και εξακολουθεί η δήθεν επίταξη να είναι με αδρή αποζημίωση. Διαλύουν το δημόσιο σύστημα υγείας και αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του ιδιωτικού συστήματος και των ιδιωτών, που τόσο καιρό έλεγαν ότι έχουν πολύ καλές υπηρεσίες και τώρα ισχυρίζονται ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να περιθάλψουν ασθενείς με Covid».