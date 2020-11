Life

Σκαρμούτσος: η έκπληξη του γιου του και η νέα εκπομπή “Γειτονιές στο Πιάτο” (βίντεο)

Ο γνωστός σεφ μίλησε στο «Πρωινό» για την νέα εκπομπή στον ΑΝΤ1 που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο. Τι είπε για την οικογένειά του και τις δυσκολίες στην εστίαση λόγω lockdown.