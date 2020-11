Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Αρκουμανέας: Αρχίζει να παρατηρείται μείωση κρουσμάτων

Ποια είναι η κατάσταση στην Αττική και την Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ.

Αρχίζει να παρατηρείται μια μείωση κρουσμάτων στο σύνολο της χώρας τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας.

Πιστεύουμε, πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, ότι από την επόμενη εβδομάδα η μείωση θα είναι αρκετά μεγάλη. «Βασικός παράγοντας είναι να δούμε ότι πέφτουν οι διασωληνωμένοι» διευκρίνισε.

«Προφανώς το δεύτερο κύμα ήταν πιο σφοδρό, γιατί τώρα μπαίνουμε στο χειμώνα ενώ πέρυσι ήμασταν στην άνοιξη και πηγαίναμε σιγά προς το καλοκαίρι», σημείωσε ο κύριος Αρκουμανέας.

«Η Αττική πηγαίνει καλά. Στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε μια σταδιακή μείωση από την σταθεροποίηση που είχαμε» ανέφερε.