Παράταση του lockdown έως τις 7 Δεκεμβρίου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωση την παράταση του lockdown. Τι είπε για το επιδημιολογικό φορτίο στην χώρα. Ποιες περιοχές προβληματίζουν.

«Υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις για μείωση του αριθμού των κρουσμάτων. Εφόσον συνεχιστεί ο ρυθμός αυτός τότε θα αρχίσει να μειώνεται και η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκινώντας την εξ' αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Τότε θα μπορούμε να σχεδιάσουμε μια σταδιακή επάνοδο σε κάποιου είδους κανονικότητα. Προς το παρόν παρατείνονται τα υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό μέχρι και τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06.00 το πρωί». Υπογράμμισε ότι η απόφαση αυτή είναι επιβεβλημένη καθώς το επιδημιολογικό φορτίο εξακολουθεί να είναι υψηλό.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνεχίζοντας την ενημέρωση και αναφερόμενος στο υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, «ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές αποτελεί και πηγή ανησυχίας. Τέτοιες περιοχές που εμφανίζουν πολύ υψηλά κρούσματα σε σχέση με τον πληθυσμό τους είναι η Θεσσαλονίκη, οι Σέρρες, η Λάρισα, η Μαγνησία, η Αιτωλοακαρνανία, η Αχαΐα και η Λέσβος».

Επεσήμανε ότι «ιδίως για την πόλη της Πάτρας ενόψει του Αγίου Ανδρέα, αυτής της μεγάλης γιορτής για την πόλη, εφιστούμε την προσοχή σε όλους ώστε να τηρούν τα μέτρα, να αποφεύγουν τον συγχρωτισμό και να γιορτάσουν μέσα μαζί με την οικογένειά τους. Όχι με ανταλλαγή επισκέψεων που ούτως ή άλλως απαγορεύονται». Τόνισε: «Κάνουμε έκκληση να μη γίνει μία ακόμη μεγάλη τοπική γιορτή λόγος υπερμετάδοσης».

Ο κ. Πέτσας πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση με τη βοήθεια των ειδικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα ανακοινώσει τα επόμενα βήματα στην κοινή προσπάθεια όταν θα έχει περισσότερα δεδομένα για την πορεία της πανδημίας.

Ο στόχος παραμένει ένας: Οι Έλληνες να συναντηθούμε με το εμβόλιο όρθιοι και υγιείς κι από την άνοιξη του 2021 με το καλό, να ανοίξει και πάλι μια νέα εποχή για τη χώρα μας. Στο μεταξύ, συνεχίζουμε να στηρίζουμε το ΕΣΥ και αυτό αποδεικνύεται από τρία στοιχεία;

Πρώτον, οι ΜΕΘ πριν την πανδημία ήταν 557. Σήμερα λειτουργούν πάνω από 1260 ΜΕΘ.

Δεύτερον, το προσωπικό του ΕΣΥ πριν την πανδημία ήταν 88.690. Σήμερα έχει ξεπεράσει τις 100.000 και

Τρίτον, πριν από την πανδημία, για την ακρίβεια το 2018 δαπανήθηκαν για την υγεία, περίπου 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ και το 2020 έχουν δαπανηθεί 4,8 δισεκ. ευρώ δηλαδή 1 δισεκατομμύριο παραπάνω.

Παράλληλα, η κυβέρνηση όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός θα μεριμνήσει για την προκήρυξη θέσεων γιατρών ώστε όλο το ιατρικό προσωπικό το οποίο υπηρετεί σήμερα στις ΜΕΘ του ΕΣΥ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου να καταστεί μετά από την υγειονομική κρίση αορίστου χρόνου». Όπως χαρακτηριστικά είπε «είναι μια πράξη αναγνώρισης από την Πολιτεία του έργου που επιτελούν κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά είναι και απόδειξη της βούλησής μας για διαρκή αναβάθμιση του Συστήματος Υγείας».

Στη συνέχεια και αναφερόμενος στο υγειονομικό προσωπικό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως «η κυβέρνηση και πιστεύουμε όλοι οι Έλληνες είμαστε πολύ περήφανοι για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ και τα μικροβιολογικά εργαστήρια, τις καθαρίστριες, τους τραπεζοκόμους, τους διοικητικούς που υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τους ευχαριστούμε και τους ευγνωμονούμε».

Τα εθνικά θέματα

Αμέσως μετά πέρασε στα εθνικά μας θέματα τονίζοντας ότι «τις τελευταίες μέρες η Τουρκία επιχειρεί να σκεπάσει το πρόσωπο του ταραχοποιού με μάσκα ειρηνοποιού. Η Ευρώπη, όμως, δεν είναι αφελής. Η Τουρκία αφενός συνεχίζει την παράνομη δραστηριότητα σε περιοχές που επικαλύπτουν ελληνική υφαλοκρηπίδα και αφετέρου μιλάει γενικά και αόριστα για πρόθεση διαλόγου με την Ελλάδα. Είναι προφανές ότι ταλανίζεται από το άγχος των κυρώσεων, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Τα ίδια άλλωστε έκανε και πριν τη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου».

Και πρόσθεσε: «όμως, με λόγια της τελευταίας στιγμής, δεν πείθει. Δόθηκε στην Τουρκία η δυνατότητα και το περιθώριο χρόνου να επιλέξει ποιό δρόμο θα ακολουθήσει. Δεν αξιοποίησε την προσφορά της Ευρώπης και δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου. Ενώ δεσμεύτηκε να απευθύνει πρόσκληση επανέναρξης των διερευνητικών επαφών απάντησε με πρόκληση του Ορούτς Ρέις και του πολεμικού της στόλου. Και φυσικά με την ίδια την προκλητική παρουσία του Τούρκου Προέδρου στα κατεχόμενα κατά παράβαση τόσο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ όσο και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα πια καμιά μάσκα δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα. Οιαδήποτε εκ του πονηρού εκδήλωση δήθεν ‘καλής θέλησης' της τελευταίας στιγμής, δεν μπορεί να εκληφθεί παρά μόνο σαν προσχηματική. Δεν θα έχει κανένα άλλο στόχο παρά μόνο να ρετουσαριστεί η εικόνα της παραβατικής συμπεριφοράς της».

Ο κ. Πέτσας επανέλαβε ότι «απαιτείται συνέχεια και συνέπεια σε μια ειλικρινή πολιτική αποκλιμάκωσης από την πλευρά της γείτονος. Απαιτείται σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο ως διαρκής επιλογή και όχι ως σημαία ευκαιρίας».

Ασφαλιστικές εισφορές

Αναφερόμενος στο θέμα των ασφαλιστικών εισφορών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ακολούθως πως «από σήμερα -μετά τη συζήτηση και τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή- η δέσμευση του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3% αποτελεί νόμο του Κράτους. Έτσι μαζί με τη μείωση κατά 0,9% που ήδη έχει γίνει οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται σωρευτικά κατά 3,9% φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο που ήταν ποτέ στην πατρίδα μας.

Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών στη μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα για το έτος 2021 διαμορφώνεται στο ιστορικά χαμηλό των 36,66 ποσοστιαίων μονάδων από 40,56%. Και με την μείωση αυτή θα ωφεληθούν παραπάνω από 250.000 επιχειρήσεις και σχεδόν 2.000.000 εργαζόμενοι. Για παράδειγμα ένας μισθωτός των 1.000 ευρώ θα έχει ετήσιο κέρδος 228 ευρώ. Ένας μισθωτός των 1.500 ευρώ θα έχει όφελος 342 ευρώ. Ένας μισθωτός των 2.000 ευρώ θα έχει όφελος 456 ευρώ.

Οι εργοδότες για την καταβολή μικτού μηνιαίου μισθού 2.000 ευρώ, θα έχουν ετήσιο όφελος 636 ευρώ. Για την καταβολή μισθού 1.500 ευρώ, θα έχουν όφελος 477 ευρώ. Για την καταβολή μισθού 1.200 ευρώ, το ετήσιο όφελος θα είναι 381 ευρώ. Για την καταβολή μισθού 1.000 ευρώ, το ετήσιο όφελος θα είναι 318 ευρώ. Για την καταβολή μισθού 800 ευρώ, το ετήσιο όφελος θα είναι 254 ευρώ».

Και ο κ. Πέτσας σχολίασε δηκτικά: «και όμως αυτές τις ρυθμίσεις ο ΣΥΡΙΖΑ, που δήθεν νοιάζεται για τους εργαζόμενους και την απασχόληση και τις επιχειρήσεις, τις καταψήφισε. Είπε όχι στην αύξηση των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων! Είπε όχι στην αύξηση της απασχόλησης! Είπε όχι στη μείωση της ανεργίας! Οι πολίτες κρίνουν και εμείς συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις για να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη».

Το νομοσχέδιο για την επ αγγελματική εκπαίδευση

Όσον αφορά στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας «για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και δια βίου μάθηση», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. «Πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση που ξεριζώνει χρόνιες παθογένειες οι οποίες ιδιαίτερα την περίοδο της πολυετούς κρίσης στερούσαν βαθμούς ελευθερίας από τους μαθητές και τις νέες γενιές της πατρίδας μας. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην 30η θέση ανάμεσα σε 31 Ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Δεξιοτήτων για το έτος 2020», είπε και σχολίασε:

«Το σχέδιο νόμου είναι:

Ολιστικό, καθώς στοχεύει στη συνολική αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης (ΕΕΚ) και Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ).

Κοινωνικά ευαίσθητο και δίκαιο, καθώς προσφέρει ίσες ευκαιρίες για όλους. Καθιστά την ΕΕΚ, από λύση ανάγκης για τους πιο αδύναμους, συνειδητή επιλογή για πολλούς.

Εθνικά αναπτυξιακό, καθώς προσφέρει ουσιαστικές εναλλακτικές επιλογές στους νέους μας, τους εφοδιάζει με σύγχρονες δεξιότητες και προσφέρει ευκαιρίες για ποιοτικές, καλύτερα αμειβόμενες, θέσεις εργασίας.

Η δημιουργία νέων ευκαιριών για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές, σπουδαστές και εργαζόμενους, συνιστά προϋπόθεση ελευθερίας και ανάπτυξης της προσωπικότητας τους σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους».

Κλείνοντας την εξ' αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και προτού δεχθεί ερωτήσεις, ο κ. Πέτσας ανέφερε πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη όπου θα επισκεφθεί νοσοκομεία της πόλης και θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς και τον δήμαρχο.