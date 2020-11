Αθλητικά

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Ντιέγκο Μαραντόνα (εικόνες)

Δείτε LIVE εικόνα απο τον ναό. Στο πένθος έχει βυθιστεί η Αργεντινή και ολόκληρος ο πλανήτης από το θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Πλημμυρισμένοι από συγκίνηση και με ειλικρινές πένθος χιλιάδες πολίτες αποχαιρετούν τον Ντιέγκο Μαραντόνα, η σορός του οποίου έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, στο προεδρικό μέγαρο της Αργεντινής.

Ο Μαραντόνα, ένας από τους πιο ταλαντούχους παίκτες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή χθες, λίγους μήνες αφού γιόρτασε τα 60 γενέθλιά του, προκαλώντας παγκόσμιο θρήνο.

Πέθανε μετά από χρόνια καταχρήσεων και μόλις δύο εβδομάδες αφού πήρε εξιτήριο από νοσοκομείο του Μπουένος Άιρες, όπου είχε υποβληθεί σε εγχείριση στον εγκέφαλο.

Ο Πρόεδρος της Αργεντινής κήρυξε τη χώρα σε τριήμερο πένθος, ενώ εκατομμύρια ανθρώπων, τόσο στην Αργεντινή, όσο και στη Νάπολι όπου έπαιξε ο Μαραντόνα, αποτίνουν φόρο τιμής στον Ντιέγκο.

Τα πρωτοσέλιδα όλων των Μέσων Ενημέρωσης του κόσμου, αλλά και τα δελτία ειδήσεων του πλανήτη είναι αφιερωμένα στον Μαραντόνα και τις μεγαλύτερες στιγμές του, με αυτήν την ιστορική από το Μουντιάλ του 1986, όπου έβαλε γκολ στην Αγγλία με το χέρι, αποκτώντας το παρατσούκλι «Το χέρι του Θεού».

Στα 60ά του γενέθλια δήλωσε σε γαλλικό ποδοσφαιρικό περιοδικό ότι, το όνειρό του είναι να ξαναβάλει γκολ στην Αγγλία, «αυτήν τη φορά με το δεξί του χέρι».

Υιοθετώντας το δικό του ποδοσφαιρικό στιλ κέρδισε τους φαν από όλο τον κόσμο, ενώ η προσωπικότητά του έλαμψε και παρά τα σοβαρά και φανερά προβλήματα που είχε με τον εθισμό έμεινε στην Ιστορία ως «το χρυσό αγόρι» ή απλά ως ο «Θεός της μπάλας». Κι οι θεοί δεν πεθαίνουν…