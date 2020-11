Κοινωνία

Τραυματίες αστυνομικοί της ΔΙΑΣ μετά από τροχαίο με ΙΧ

Οδηγός ΙΧ παρέσυρε μηχανή της ομάδας ΔΙΑΣ.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος του σταθμού του μετρό «Ευαγγελισμός», όταν οδηγός παρέσυρε μηχανή της ομάδας ΔΙΑΣ.

Εξαιτίας της σύγκρουσης τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί.



Σύμφωνα με πληροφορίες η οδηγός του αυτοκινήτου δεν πρόλαβε να αντιδράσει και παρέσυρε τη μηχανή.



Οι δύο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.