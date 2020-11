Κοινωνία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: Χριστουγεννιάτικη εκστρατεία για τις φτωχές οικογένειες

Πανελλαδική εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, για παιδιά και οικογένειες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” πιστό στην αποστολή του για κάθε παιδί και οικογένεια σε ανάγκη στην Ελλάδα, πραγματοποιεί πανελλαδική εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, προκειμένου να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες από τις οδυνηρές ανατροπές που έχει προκαλέσει η πανδημία στα νοικοκυριά και τις ακόμα πιο έντονα αρνητικές συνέπειες που έχει επιφέρει στις ήδη αδύναμες οικονομικά οικογένειες.

Σημειώνεται ότι το α΄ εξάμηνο 2020 καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 65,9% στον αριθμό των παιδιών και των οικογενειών με σοβαρότατα προβλήματα διαβίωσης, που υποστηρίξαμε. Συνολικά το “Χαμόγελο του Παιδιού” κάλυψε τις ανάγκες 15.673 παιδιών και των οικογενειών τους.

Ωστόσο, σήμερα και εν όψει Χριστουγέννων, τα αποθέματα σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, που λειτουργεί το “Χαμόγελο του Παιδιού” πανελλαδικά, είναι πλέον ελάχιστα και δεν αρκούν για να καλύψει τις ανάγκες.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” καλεί όλους, ιδιώτες και επιχειρήσεις, να συμμετέχουν στην πανελλαδική εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και άλλων βασικών ειδών και μαζί να εξασφαλίσουμε ένα ζεστό και πλήρες χριστουγεννιάτικο τραπέζι στις δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, που σήμερα δοκιμάζονται, αδυνατώντας να καλύψουν έστω τα στοιχειώδη για τα παιδιά τους.

Μόνο με τη συμμετοχή όλων μας, θα καταφέρουμε, και αυτά τα Χριστούγεννα, να μη λείψει από κανένα παιδικό προσωπάκι, από καμία οικογένεια στην Ελλάδα αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο: το Χαμόγελο.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η παράδοση και η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί με αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

1. Πριν φύγουμε από το σπίτι δεν ξεχνάμε:

Να στείλουμε SMS στο 13033 ή να φέρουμε μαζί μας συμπληρωμένο το έντυπο Μετακίνησης δηλώνοντας το πλαίσιο 4: Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο.

Να φοράμε τη μάσκα μας.

Να έχουμε μαζί μας αντισηπτικό

2. Στο Κέντρο Στήριξης παραδίδουμε τα είδη στο προσωπικό του Οργανισμού φορώντας τη μάσκα μας και τηρώντας πάντα τις απαιτούμενες αποστάσεις.

Παρακάτω θα βρείτε τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, που συγκεντρώνονται:

Μελομακάρονα (σε συσκευασία)

Κουραμπιέδες (σε συσκευασία)

Γάλα εβαπορέ

Λάδι

Ρύζι

Όσπρια

Αλεύρι

Σάλτσα τομάτας

Είδη πρωινού (κακάο, μπισκότα, κρουασάν, δημητριακά, φρυγανιές, μέλι, μαρμελάδα, μερέντα, χυμοί)

Άνθος αραβοσίτου

Αλάτι

Ξύδι

Πουρές

Βρεφικές κρέμες

Βρεφικό γάλα Νο 1 & 2

Είδη βρεφικής φροντίδας (πάνες, μωρομάντηλα, σαμπουάν, αφρόλουτρα, κρέμες συγκάματος)

Προϊόντα καθαρισμού (καθαριστικά και απολυμαντικά γενικής χρήσης, μαλακτικό ρούχων, απορρυπαντικό πλυντηρίου, χλωρίνη κλπ)

Είδη προσωπικής φροντίδας (σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες)

Είδη οικιακής χρήσης (αλουμινόχαρτο, διάφανη μεμβράνη, σακούλες απορριμμάτων)

Χαρτικά (χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες)

