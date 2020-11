Πολιτική

Κουτσούμπας: Η απεργία είναι ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο

Η σημερινή απεργία είναι μία μεγάλη μάχη, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Η σημερινή απεργία είναι μία μεγάλη μάχη. Όπως δεν αναστέλλεται η επίθεση του πλούτου και της κυβέρνησης ενάντια στο λαό μας, έτσι δεν μπορούν να αναστέλλονται και να απαγορεύονται οι αγώνες για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και όλου του λαού» δήλωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Η απεργία είναι πράξη ευθύνης και παράλληλα στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει προς ψήφιση το αντεργατικό έκτρωμα- νομοσχέδιο για τη 10ωρη δουλειά» υπογράμμισε και κατέληξε στην δήλωσή του: «Η συκοφαντία και η κρατική καταστολή δεν μπορούν να φιμώσουν το εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα, ευρύτερα το λαϊκό κίνημα.

Το γνωρίζουν όλοι αυτό: Το δίκιο είναι με τους απεργούς και τους αγώνες τους. Εδώ βρίσκεται η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο».