Ενδοσκοπική και ρομποτική καρδιοχειρουργική: άριστο χειρουργικό αποτέλεσμα

Γράφει ο Αριστοτέλης Πάνος, Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Γ΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Η σύγχρονη καρδιοχειρουργική συνδυάζει πλέον το άριστο χειρουργικό αποτέλεσμα με την απαράμιλλη αισθητική, χωρίς τα μειονεκτήματα της μέσης στερνοτομής, δηλαδή την κλασική διάνοιξη του στέρνου. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενδοσκοπική ή video-assisted καρδιοχειρουργική που αποτελεί το μέλλον στη χειρουργική των καρδιοπαθειών.

Εδώ και αρκετά χρόνια, σε όλες τις ειδικότητες, γίνεται μια προσπάθεια ελαχιστοποίησης του τραύματος που προκαλεί η χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών. Η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική καλύπτει την ανάγκη αυτή, επιτρέποντας την εκτέλεση σύνθετων χειρουργικών επεμβάσεων στην καρδιά μέσα από μικρές τομές, ελαχιστοποιώντας την επιβάρυνση του οργανισμού.

Η βίντεο-υποβοηθούμενη (video-assisted) ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική μας επιτρέπει, σε ορισμένες παθήσεις, όπως στην ανεπάρκεια ή στη στένωση της μιτροειδούς και αορτικής βαλβίδας ή ακόμη στη σύγκλειση της μεσοκολπικής επικοινωνίας, την αφαίρεση του μυξώματος ή και ορισμένα by pass να γίνονται με το ίδιο άριστο χειρουργικό αποτέλεσμα χωρίς να χρειάζεται η οδυνηρή και αντιαισθητική διάνοιξη του θώρακα.

Πως πραγματοποιείται η επέμβαση;

Όλη η επέμβαση πραγματοποιείται μέσα από μικρές οπές ανάμεσα από τα πλευρά στο θώρακα του ασθενή. Τα ειδικά εργαλεία και η κάμερα-video εισάγονται μέσα από αυτές τις μικρές οπές. Ο χειρουργός εκτελεί την επέμβαση με λεπτομερή ακρίβεια, έχοντας μεγενθυμένη εικόνα της περιοχής στην οποία επεμβαίνει, επιτυγχάνοντας την επιδιόρθωση των βαλβίδων της καρδιάς ή την αντικατάστασή τους. Έτσι η βίντεο-υποβοηθούμενη (video-assisted) ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική μας επιτρέπει να επέμβουμε στην ανεπάρκεια η στένωση της μιτροειδούς και αορτικής βαλβίδας, στην τριγλώχινα, τη σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας, την αφαίρεση του μυξώματος ή ακόμη και ορισμένα by pass.

Ποια τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής καρδιοχειρουργικής;

Πολλές μελέτες έχουν πλέον αποδείξει ότι τα αποτελέσματα της ενδοσκοπικής και ρομποτικής καρδιοχειρουργικής είναι το ίδιο καλά με εκείνα που επιτυγχάνονται με την διάνοιξη του στέρνου, χωρίς όμως τα μειονεκτήματα της μέσης στερνοτομής.

Με την ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική, ο ασθενής διατρέχει μικρότερο κίνδυνο λοίμωξης, μειώνεται ο χρόνος παραμονής του στο νοσοκομείο, μειώνονται οι μεταγγίσεις αίματος, ο μετεγχειρητικός πόνος είναι σχεδόν ανύπαρκτος και το αισθητικό αποτέλεσμα είναι απαράμιλλο, αφού οι τομές είναι πολύ μικρές, ενώ στις γυναίκες γίνονται κάτω από το στήθος και δεν φαίνονται καθόλου.

Τα αποτελέσματα είναι άριστα και αυτή τη στιγμή η ομάδα της Γ’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, συγκαταλέγεται μεταξύ των λίγων ομάδων διεθνώς με εμπειρία πολλών εκατοντάδων επεμβάσεων καρδιάς με αυτή την τεχνική.

Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική;

Η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική σε εξειδικευμένα χέρια επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε by pass, να επιδιορθώσουμε ή να αντικαταστήσουμε τη μιτροειδή βαλβίδα, να αντικαταστήσουμε την αορτική βαλβίδα, να θεραπεύσουμε τη μεσοκολπική επικοινωνία ή ακόμη να αφαιρέσουμε καλοήθεις όγκους της καρδιάς, όπως το μύξωμα ή ακόμη την αφαίρεση του θύμου αδένα σε περιπτώσεις σοβαρής μυασθένειας.

Πολλές από αυτές τις παθήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με την ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική, άλλες όχι και χρειάζονται κλασικό χειρουργείο, άλλες δε αντιμετωπίζονται με υβριδικές μεθόδους δηλαδή την εφαρμογή χειρουργικών και καρδιολογικών επεμβατικών τεχνικών.

Εδώ έρχεται να επέμβει η έννοια του Heart Team, μιας ομάδας καρδιάς με άλλα λόγια, η οποία θα συζητήσει το συγκεκριμένο πρόβλημα του ασθενούς για να μπορέσει να του προτείνει εξατομικευμένα την καλύτερη και πλέον ενδεδειγμένη θεραπεία.

